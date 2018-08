Jetzt nimmt Trump Facebook und Twitter ins Visier

Donald Trump richtete eine unverhohlene Drohung an die sozialen Online-Institutionen wegen angeblicher Manipulationen. Im Weissen Haus sagte er am Dienstag vor Journalisten: «Google und Twitter und Facebook – sie begeben sich wirklich auf sehr sehr schwieriges Terrain, und sie müssen auf der Hut sein.» Zuvor hatte er namentlich Google vorgeworfen, Suchergebnisse zu seinem Namen zu fingieren. Google wies die Vorwürfe entschieden zurück.

Trump beklagte im Weissen Haus, dass die angeblichen Manipulationen der sozialen Medien «ungerecht für einen grossen Teil der Bevölkerung» seien. Die Regierung erhalte «tausende» Beschwerden. Trump äusserte sich nach einem Treffen mit dem Walliser Präsidenten des Fussball-Weltverbandes Fifa, Gianni Infantino.

Bereits am Morgen hatte Trump Google ins Visier genommen. Das Unternehmen präsentiere für die Stichworte «Trump Nachrichten» nur Links zu Medien, die er als gegner betrachtet, schrieb Trump bei Twitter. Dies sei «sehr gefährlich» und möglicherweise «illegal».

....results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!