Juncker und Trump entschärfen Handelskonflikt

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben sich auf einen gemeinsamen Kurs zur Beendigung des Konflikts verständigt. So soll unter anderem auf einen fast vollständigen Abbau von gegenseitigen Restriktionen im Handel mit Industriegütern hingearbeitet werden, wie beide Politiker am Mittwoch nach Gesprächen im Weissen Haus mitteilten. Trump stellte auch die Rücknahme der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Aussicht.

The United States and the European Union have a $1 TRILLION bilateral trade relationship – the largest economic relationship in the world. We want to further strengthen this trade relationship to the benefit of all American and European citizens... pic.twitter.com/4zlmEEtCpG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

«Wir haben heute einen Deal geschlossen», sagte Juncker bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump im Rosengarten des Weissen Hauses. Trump sprach von einem «sehr grossen Tag für den freien und fairen Handel» und einer «neuen Phase» in den Beziehungen zur EU.

Vereinbart wurde, über die Annullierung sämtlicher Zölle und sonstiger Handelsbarrieren sowie aller Subventionen für industriell gefertigte Waren zu verhandeln. Autos sind von dieser Zielvereinbarung zwar explizit ausgenommen, für sie soll es also auch künftig Zölle gegen. Aber die von Trump bislang angedrohten zusätzlichen Zölle auf europäische Autos sind nach EU-Angaben zumindest vorerst vom Tisch.

I came for a deal, we made a deal. The EU continues to stand up for free and fair trade. My joint statement with @realDonaldTrump: https://t.co/JISJJ1CWR2 pic.twitter.com/GMpS0ZL5Ul — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 25. Juli 2018

Es werde «keine neuen Auto-Zölle» geben, verlautete aus dem Umfeld Junckers. Der Kommissionspräsident selber sagte, laut den getroffenen Abmachungen solle «auf neue Zölle verzichtet» werden, solange die Handelsgespräche weitergingen.

Stärkere transatlantische Kooperation Trump und Juncker vereinbarten auch eine stärkere transatlantische Kooperation im Energiesektor. Die EU-Kommission sagte eine Erhöhung der Importe von Flüssiggas aus den USA zu. Auch die Einfuhr von Sojabohnen aus den USA nach Europa soll gesteigert werden.

European Union representatives told me that they would start buying soybeans from our great farmers immediately. Also, they will be buying vast amounts of LNG! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. Juli 2018

Beide Seiten verständigten sich zudem darauf, einen Gesprächsprozess über Vereinheitlichung von «Standards» einzuleiten, um bürokratische Hürden zu reduzieren und den Handel zu erleichtern.

Zudem wollen die USA und die EU den Angaben zufolge zusammen an der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) arbeiten und gemeinsam gegen «unfaire Handelspraktiken» vorgehen. Als Beispiele nannten sie unter anderem den Diebstahl geistigen Eigentums, erzwungenen Technologietransfer und Überproduktion bestimmter Güter. Gemeint ist damit offenbar eine gemeinsame Strategie gegen China, auch wenn das Land weder von Trump noch Juncker namentlich genannt wurde.

Trump will Streit um Stahl beilegen

Der US-Präsident sagte ferner, der Streit um Stahl und Aluminium sowie auch um «Vergeltungszölle» solle «beigelegt» werden. Er hatte Anfang Juni Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa in Kraft gesetzt, worauf die EU mit Gegenzöllen auf US-Waren im Gesamtwert von 2,8 Milliarden Euro antwortete.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. Juli 2018

Trump hatte den Streit mit der EU in den vergangenen Wochen auch rhetorisch angeheizt, indem er die Europäer immer wieder «unfairer» Handelspraktiken bezichtigte. Noch am Mittwoch wütete er in einer Rede, was die EU den USA antue, sei «unglaublich» und «schlecht». Die Europäer klängen zwar «nett», seien aber «grob».

Nach seiner Einigung mit Juncker betonte Trump nun aber, wenn die USA und die EU «ein Team bilden», dann könnten sie den Planeten zu einem «sichereren» und «wohlhabenderen Ort» machen. (chk/AFP)