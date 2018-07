Juncker und Trump verkünden Einigung im Handelsstreit

US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker haben bei ihren Gespräche in Washington eine Serie von Vereinbarungen zur Beendigung des transatlantischen Handelsstreits erzielt. «Wir haben heute einen Deal geschlossen», sagte Juncker am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump im Rosengarten des Weissen Hauses. Der US-Präsident sprach vom Beginn einer «neuen Phase» in den Beziehungen zur Europäischen Union.

.@JunckerEU @POTUS “We made a deal today: Work towards 0 tariffs on industrial goods. Strengthen cooperation on energy: import more LNG from US. Dialogue on standards. Import more US soya beans, Work on WTO reform.

Until we negotiate no new tariffs and reassess existing tariffs.” pic.twitter.com/9JVLXyeYpC