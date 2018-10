Kavanaugh gewinnt Abstimmung im US-Senat

Der umstrittene Richterkandidat Brett Kavanaugh hat im US-Senat eine Verfahrensabstimmung mit Stimmen 51:49 knapp gewonnen. Die Schlussabstimmung ist für den Samstag geplant.

Die Wahl des 53-Jährigen für den Obersten Gerichtshof erscheint nun sehr wahrscheinlich. Allerdings wird das Ergebnis denkbar knapp: Im Senat gilt, dass bei einem Gleichstand der US-Vizepräsident eine entscheidende Stimme abgeben darf – und Mike Pence würde den Richter natürlich bestätigen. Von den jetzt 51 Stimmen für Kavanaugh müssten sich also zwei Senatoren bis morgen umentscheiden. Auch wenn also die republikanische Senatorin Susan Collins sagte, sie werde erst um 21 Uhr MEZ bekannt geben, ob sie den Richter auch in der Schlussabstimmung unterstütze: Ihre Stimme alleine würde Kavanaugh nicht verhindern.

«Verratet die Frauen nicht»

Zuvor hatten in Washington tausende Menschen gegen den Richterkandidaten demonstriert, der wegen Vorwürfen sexueller Angriffe unter Beschuss geraten ist.Die Protestierer versammelten sich nahe des US-Kongresses und des Obersten Gerichtshofs in Washington. Auf Plakaten forderten sie «Glaubt den Überlebenden» und «Verratet nicht die Frauen, stimmt mit Nein». Zu der Demonstration hatten Frauenorganisationen und Bürgerrechtsverbände aufgerufen.

Mehrere Frauen werfen dem von US-Präsident Donald Trump für den Supreme Court nominierten konservativen Juristen sexuelle Übergriffe während dessen High-School- und Studienzeit vor. Kavanaugh weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die US-Bundespolizei FBI hat die Vorwürfe untersucht und einen vertraulichen Bericht vorgelegt.

Die republikanischen Senatoren sehen Kavanaugh durch den Bericht entlastet: «Diese Untersuchung hat keinen Hinweis auf Fehlverhalten gefunden», erklärte Senator Chuck Grassley, der Chef des Justizausschusses im Senat, am Donnerstag. «Hoffentlich sind wir 48 Stunden davon entfernt, einen neuen Richter im Supreme Court zu haben.» Dagegen bemängelten die demokratischen Senatoren die Untersuchung als «unvollständig» und «begrenzt».

«Linker Zirkus»

Der Jurist selbst warb in einem Meinungsbeitrag im «Wall Street Journal» für seine Kandidatur und verteidigte sich gegen Kritik - ein höchst ungewöhnliches Vorgehen für einen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof. «Ich bin ein unabhängiger, unparteiischer Richter», schrieb Kavanaugh.

Er verteidigte dabei auch sein Auftreten bei einer Senatsanhörung, in der er zu den Vorwürfen sexueller Angriffe befragt worden war. «Meine Aussage bei der Anhörung war kraftvoll und leidenschaftlich, weil ich die Vorwürfe gegen mich kraftvoll und leidenschaftlich zurückgewiesen habe», schrieb Kavanaugh. «Ich entscheide Fälle nicht auf Grundlage von persönlichen oder politischen Vorlieben.»

Bei der Anhörung hatte Kavanaugh die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet, der «Linken» eine Blockadehaltung gegen ihn vorgeworfen und von einem «Zirkus» gesprochen. Kritiker zogen deswegen seine Eignung für das Amt eines Obersten Richters auf Lebenszeit in Zweifel.

«Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen», räumte Kavanaugh im «Wall Street Journal» ein. «Ich hoffe, jeder kann verstehen, dass ich als Sohn, Ehemann und Vater dort war.» (afp)