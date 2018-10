Kavanaugh wird Richter am Obersten US-Gerichtshof

Der umstrittene Jurist Brett Kavanaugh wird trotz der Vorwürfe sexueller Gewalt gegen ihn Richter am Obersten Gerichtshof der USA. Der Senat bestätigte den erzkonservativen Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump am Samstag mit einer knappen Mehrheit von 50 zu 48 Stimmen.

Vor dem Kapitol haben sich am Samstag erneut Demonstranten versammelt, die gegen die Bestätigung Kavanaughs demonstrierten. Die rund 2000 Demonstranten skandierten «Wir glauben den Überlebenden (sexueller Gewalt)» und «November is coming», in Anspielung auf die Zwischenwahlen. Etwa 150 Demonstranten drangen trotz Absperrungen auf die Treppe des Kapitols vor. Sie wurden von der Polizei festgenommen.

Einige Demonstranten schafften es aber gar, die Sitzung und Abstimmung des Senats zu stören. Vizepräsident Mike Pence musste die Sicherheitskräfte rund ein Dutzend Mal auffordern, für «Ordnung in der Galerie» zu sorgen.

Protesters scream out from the gallery as the final vote for the Kavanaugh nomination begins pic.twitter.com/U7NXTuoYV1 — Colin Jones (@colinjones) October 6, 2018

Trump verbucht damit auf einen grossen innenpolitischen Sieg. Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft hat sich durch den erbitterten, wochenlangen Streit jedoch noch verschärft. Und über die Folgen für die Zwischenwahlen am 6. November und das Ansehen des Supreme Courts gehen die Meinungen auseinander.

US-Kommentatoren hatten die Entwicklung bereits am Freitag als grossen innenpolitischen Sieg für Trump gewertet. Die Mehrheit stark konservativer Juristen im Supreme Court könnte in absehbarer Zeit auch über die Frage entscheiden, ob etwa ein US-Präsident zur Aussage in einem Strafprozess gezwungen werden kann. Auch Entscheidungen zur Frage, wie Parteien den Zuschnitt von Wahlkreisen zu ihren Gunsten beeinflussen dürfen, könnten auf das Gericht zukommen.

Welches der beiden politischen Lager von Verlauf und Ausgang des Streits um Kavanaugh mehr profitieren könnte, ist umstritten. Viel hängt nach Einschätzung amerikanischer Kommentatoren davon ab, welche Wählerschaft stärker mobilisiert wird.

Kavanaugh war extrem unter Druck geraten, nachdem mehrere Frauen, darunter die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, ihm sexuelle Übergriffe zu Studienzeiten vorgeworfen hatten. Er bestreitet das.

«Wichtige Zeugen nicht befragt»

Die oppositionellen Demokraten griffen den Kandidaten am Samstag erneut scharf an. Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, äusserte Zweifel an seiner Eignung für das wichtigste US-Gericht und appellierte an seine republikanischen Amtskollegen, nicht für Kavanaugh zu stimmen.

Kavanaugh selbst hatte zuvor Selbstkritik über seinen teils aggressiven Auftritt in einer Senatsanhörung geübt. Eine FBI-Untersuchung zu den Vorwürfen bezeichneten Demokraten als zu kurz und unvollständig. Wichtige Zeugen seien nicht befragt worden.

Die zunächst zweifelnde Republikanerin Susan Collins erklärte bereits am Freitag in einer fast einstündigen Rede ihre Motive, doch für Kavanaugh zu stimmen. Die Untersuchungen zu seiner Vergangenheit hätten nicht dazu geführt, dass die Vorwürfe gegen ihn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit als wahr bezeichnet werden könnten, sagte sie. Kavanaugh sei nicht der erzkonservative Hardliner als der er hingestellt werde.

Trump behauptet Demonstranten seien bezahlt worden

Im Kongress in Washington gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Proteste gegen die Ernennung Kavanaughs. Am Freitag wurde Manchin von Demonstrantinnen mit Sprechchören angegangen: «Schäm' Dich!»

Trump warf den Demonstranten am Freitag vor, für ihre Proteste bezahlt worden zu sein. «Schaut euch all die professionell gemachten identischen Schilder an», schrieb er auf Twitter. «Diese Schilder sind nicht aus Liebe im Keller entstanden.» Der Investor George Soros und andere hätten die Demonstranten bezahlt. Für die Behauptung lieferte der US-Präsident keine Beweise.

Elektrisierender Fall

Der Fall elektrisiert die USA und hat den ohnehin tiefen Graben zwischen den politischen Lagern weiter aufgerissen. Auch wenn die Demokraten angetrieben vom Frust über Trumps Politik laut Umfragen die meiste Zeit des Jahres über der Kongresswahl vielmehr entgegenfieberten als die Republikaner – der Abstand ist in den vergangenen Wochen geschrumpft.

So zeigt die jüngste Umfrage für die öffentlichen Rundfunksender NPR und PBS, dass die Wähler-Begeisterung im Lager der Demokraten nur noch zwei Prozentpunkte höher ausfällt als bei den Republikanern. Im Juli betrug der Unterschied noch zehn Punkte. Republikanische Wahlstrategen wie Brian Walsh machen den neu entfachten Enthusiasmus im ganzen Land aus. «Es besteht kein Zweifel, dass der Kavanaugh-Kampf in einer kritischen Zeit einen Energiestoss für die republikanischen Wähler geliefert hat.»

Nicht ausgeschlossen, dass dies das Zünglein an der Waage ist, das republikanischen Kandidaten in engen Rennen um Senatssitze in Florida, North Dakota, Missouri, Montana, Indiana, Tennessee, Texas und West Virginia den entscheidenden Vorteil verschafft.

Derzeit haben die Republikaner im Senat, der zu einem Drittel neu gewählt wird, 51 Sitze. Die Demokraten kommen auf 49. Im Repräsentantenhaus, das vollständig zur Wahl steht, müssen die Demokraten 23 zusätzliche Mandate erobern, um die Kontrolle zu übernehmen.

(mch/oli/sda)