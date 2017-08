Kims Raketen-General verspottet Trump

Ein nordkoreanischer General hat die geistige Leistungsfähigkeit von US-Präsident Donald Trump mit beleidigenden Ausdrücken in Frage gestellt. Der Befehlshaber des Raketen-Kommandos, Kim Rak Gyom, sagte nordkoreanischen Staatsmedien am Donnerstag, Trump agiere senil, während er auf dem Golfplatz sei.

Trump gehe seinen Soldaten «extrem auf die Nerven» mit Kommentaren, die seine «Altersschwäche» zeigten. «Vernünftiger Dialog ist nicht möglich mit solch einem der Vernunft beraubten Typen, der senil wird,» so Kim.

Seine Firma betreibt unter anderem Golfresorts: Donald Trump, hier an einem Turnier 2012. (AP Photo/Patrick Semansky)

Auch Obama beleidigt

Anlass für den Kommentar Kims war offenbar Trumps Ansage vom Dienstag während eines Aufenthalts auf seiner Golfanlage in New Jersey, Nordkorea werde «Feuer und Zorn» begegnen, wenn es mit seinen Drohungen in Richtung USA nicht aufhöre.

Aus Nordkorea waren auch in der Vergangenheit schon beleidigende Ausdrücke für Spitzenpolitiker der USA und Südkoreas zu hören, Trumps Vorgänger Barack Obama wurde beispielsweise als «Affe» bezeichnet, die südkoreanische Ex-Präsidentin Park Geun Hye als «Prostituierte». (rub/dapd)