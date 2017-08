Kompromissbereiter Neinsager

Schuld seien immer die Russen. «Wir haben an allem Schuld, auch daran, dass der Frühling auf sich warten lässt.» Anatoli Antonow kann durchaus sarkastisch sein. «Wir sind das Imperium des Bösen.» Anatoli Antonow, 62, hat keine Angst vor undiplomatischen Tönen. Ob er den USA vorwirft, überall dort, wohin sie Friedenstruppen entsendeten, blieben Militärbasen zurück. Oder der Nato, sie habe die Krise in der Ukraine als Vorwand genutzt, alle Versprechen zu brechen und an die russische Grenze vorzudringen.

Antonow wird Russlands neuer Botschafter in den USA. Ein Berufsdiplomat mit viel Verhandlungserfahrung, der aber in den vergangenen Jahren vor allem als Militär Schlagzeilen machte. Von 2011 bis 2016 war der aus dem sibirischen Omsk stammende Doktor der Politologie stellvertretender Verteidigungsminister. Und als 2014 die Krimkrise und der Krieg in der Ukraine begannen, wurde er zu einem der lautstärksten russischen Propagandasprecher. «Eine der Schlüsselfiguren der russischen Desinformationsstrategie», schreibt die Oppositionszeitschrift Nowoje Wremja. Antonow dementierte die Teilnahme russischer Truppen an den Kämpfen im Donbass ebenso vehement wie die Möglichkeit, dass es ein russisches Raketensystem war, das 2014 die malaysische Boeing über dem Donbass abgeschossen hatte.

Antonow als Antwort

Antonow, inzwischen Vizeaussenminister, erntete dafür mehrere hohe Orden, landete aber auch auf den Sanktionslisten Europas und Kanadas. Seine Ernennung zum Botschafter in den USA wurde am Montag wenige Stunden nach einer schikanösen Verschärfung der Visa-Vergabe an russische Bürger durch die USA bekannt.

Prompt spekulierte das Moskauer Internet, der Kreml entsende den knallharten Antonow als Antwort nach Washington. Ein Neinsager in der Tradition des Sowjetaussenministers Andrei Gromyko, sagte eine russischer Diplomat der britischen BBC. Eigentlich passend zum ziemlich ruinierten Verhältnis zwischen Russland und den USA.

Aber Antonow gilt keineswegs allen als Eisenfresser. «Er ist im persönlichen Umgang sehr offen, besitzt Eigeninitiative, Kreativität und Kompromissbereitschaft», sagt der Moskauer Militärexperte Sergei Litowkin. Antonow ist ein zäher, aber keineswegs sturer Verhandlungspartner. Er führte die russische Delegation, die 2010 den New-Start-Vertrag mit den USA über die Einschränkung strategischer Angriffswaffen aushandelte, der wohl grösste aussenpolitische Erfolg des damaligen Präsidenten Dmitri Medwedew.

Antonow, verheiratet und Vater einer Tochter, zeigte sich damals in Details durchaus zu Eingeständnissen bereit. So zählte er US-Bomber als nur einen Gefechtskopf, obwohl sie bis zu 20 Missiles tragen konnten.

Russland schickt mit Anatoli Antonow nicht nur einen seiner ranghöchsten Diplomaten als Botschafter nach Amerika, sondern auch einen bärbeissigen Unterhändler, der sich gegenüber einer US-Diplomatin schon über den Inhalt deren Kleiderschranks lustig machte.

«Für einen wie ihn wird es leichter sein zu versuchen, das Verhältnis zu entspannen», erklärt der Politologe Sergei Karaganow. «Ohne dass man ihn der Schwäche verdächtigt.» (Basler Zeitung)