Kushner fragte Katar kurz vor der Blockade nach Geld

Die Probleme für Donald Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner reissen nicht ab: In Washington wurden am Freitag Vermutungen laut, die seit Juni 2o17 andauernde Blockade Katars durch Saudiarabien und andere arabische Staaten sei womöglich von Kushner ermutigt worden. Der TV-Sender NBC berichtete, Russland-Sonderermittler Robert Mueller habe in jüngster Zeit mehrere Zeugen befragt, ob Kushners Geschäfte die US-Aussenpolitik beeinflusst hätten.

Laut einem Bericht des Webmagazins «The Intercept» vom Freitag hatte sich Kushners Vater Charlie Ende April 2017 mit Katars Finanzminister Ali Scharif Al Emadi im New Yorker St.Regis Hotel getroffen und über eine Finanzhilfe für eine Immobilie in New York gesprochen. Jared Kushner hatte 2007 das Gebäude an der 5th Street in Manhattan zum völlig überhöhten Preis von 1.8 Milliarden Dollar gekauft. Seit vergangenem Jahr sucht die Immobilienfirma der Kushners verzweifelt nach Partnern für die Anfang 2019 fällige Re-Finanzierung des Bürogebäudes.

Im Anschluss an zwei Gesprächsrunden in New York im April lehnte die Regierung Katars eine Beteiligung an der Immobilie ab. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps, jedoch vor dem Amtsantritt seines Schwigervaters hatte Jared Kushner erstmals erfolglos versucht, Katar zu einer Investition von 500 Millionen Dollar zu bewegen.

Bilder: Die Katar-Krise

Einen Monat nach der neuerlichen Ablehnung besuchte Donald Trump die saudische Hauptstadt Riad, nur zwei Wochen später brachen Saudiarabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jemen und Ägypten die diplomatischen Beziehungen mit Katar ab und leiteten eine Blockade des Kleinstaats am Persischen Golf ein. Zur Begründung wurde angegeben, Katar fördere Terrorismus und bewege sich auf den Iran zu.

Führer zeigten auf Katar

Einer der wichtigsten US-Stützpunkte im Nahen Osten befindet sich in Katar, weshalb Aussenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis umgehend versuchten, die Krise am Golf diplomatisch zu lösen. Trump und Kushner hingegen befürworteten das Vorgehen der Saudis und ihrer Verbündeten. Am 6. Juni twitterte der Präsident, er habe bei seinem «kürzlichen Trip in den Nahen Osten gesagt, es kann keine finanzielle Unterstützung mehr für radikale Ideologie geben – die anwesenden Führer zeigten auf Katar».

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

NBC berichtete am Freitag, Regierungsmitarbeiter aus Katar hätten bei US-Besuchen im Januar und Februar erwogen, Sonderermittler Mueller «Beweise» vorzulegen, wonach Riad und die saudischen Alliierten mit Kushner zusammengearbeitet hätten, um Katar zu schaden. Man habe vorerst davon abgesehen, weil befürchtet werde, «eine Kooperation mit Mueller würde die Beziehungen Katars mit dem Weissen Haus weiter belasten», so NBC.

Ein Anwalt Kushners wies diese Darstellung umgehend zurück, doch ist in Washington bekannt, dass Kushner mehrfach versucht hat, ausländische Investoren zu einer Beteiligung an dem Bürogebäude in Manhattan zu gewinnen. So berichtete die «Washington Post» kürzlich, Regierungen in Mexiko, China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel hätten erwogen, Kushners finanzielle Probleme politisch auszunützen. (baz.ch/Newsnet)