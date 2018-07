Mehr Patriotismus für Air Force One

Sie ist das fliegende Büro des US-Präsidenten und ein Symbol seiner Macht, zudem bietet sie Stoff für Hollywoodfilme: Die Air Force One ist eines der bekanntesten Flugzeuge der Welt. Die Maschine des US-Präsidenten ist eine aufwendig umgebaute Boeing 747-200B. Air Force One ist das Rufzeichen für jedes Flugzeug der US-Luftwaffe, in dem der US-Präsident fliegt. Von der Air Force One gibt es zwei Maschinen, die bald ersetzt werden sollen. Das Weisse Haus und der US-Flugzeughersteller Boeing haben sich auf zwei neue Flugzeuge geeinigt. Die Kosten belaufen sich laut Verteidigungsministerium auf rund 3,9 Milliarden Dollar.

Trump wünscht sich Farben der US-Flagge

«Air Force One wird unglaublich werden», sagte US-Präsident Donald Trump dem TV-Sender CBS. «Sie wird die Beste ihrer Art, die Beste weltweit sein.» Laut Trump soll sich das Erscheinungsbild nach fast 60 Jahren ändern. «Ich frage mich, ob wir weiter die gleichen Farben in Babyblau nehmen sollen. Und das werden wir nicht», erklärte Trump. Er wünscht sich mehr Patriotismus, also alle Farben der US-Flagge: «Air Force One wird rot, weiss und blau. Das ist angemessen.»

"Air Force One is going to be incredible. It’s going to be the top of the line, the top in the world. And it’s going to be red, white and blue, which I think is appropriate," Pres Trump told @jeffglor on Saturday about next generation Air Force Ones. pic.twitter.com/CMrYAoIIMp