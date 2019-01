Mexikanisches Inferno

Die Szenen, die sich am Freitag vergangener Woche in der mexikanischen Kleinstadt Tlahuelilpan abspielten, waren infernalisch: Menschen, die bei lebendigem Leibe verbrannten. Einwohner, die als lebende Fackeln durch die Dunkelheit rannten, die sich schreiend vor Schmerzen auf einem Maisfeld wälzten in der Hoffnung, die Flammen ersticken zu können. Mehr als 600 Bewohner des 120 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt gelegenen Ortes waren zusammengeströmt, weil jemand eine Pipeline angezapft hatte und literweise Benzin ausfloss. Wer wollte, konnte den Treibstoff in Kanistern, Putzeimern, Plastikbehältern wegtragen. Dann ereignete sich die Explosion, wahrscheinlich verursacht durch einen Funken. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 93 gestiegen, und Dutzende Opfer liegen mit schweren Verbrennungen in den Spitälern.

Verantwortlich für die Tragödie von Tlahuelilpan ist ein Übel, das schon lange grassiert in Mexiko. Es trägt einen lustig klingenden, aus der Sprache der Maya abgeleiteten Namen: Huachicoleo – Benzinraub durch Anzapfen von Leitungen. Der Huachicoleo hat Präsident Andrés Manuel López Obrador, der das Land seit dem 1. Dezember 2018 regiert, die erste schwere Krise beschert. Benzinraub wird in Mexiko systematisch und in geradezu industriellem Ausmass betrieben. Landesweit hat der staatliche Erdölkonzern Pemex allein 2018 mehr als 12000 Anzapfungen seines Leitungssystems registriert, dabei wurden täglich 9 Millionen Liter gestohlen. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich jährlich auf mehr als 3 Milliarden Dollar. Mit Huachicoleo bestreiten Zehntausende von Armen in trostlosen, entlang der grossen Pipelines gelegenen Gemeinden ihren Lebensunterhalt, am Huachicoleo bereichert sich in gigantischem Ausmass das organisierte Verbrechen, und immer zahlreicher werden die Indizien, die auf ein weitverzweigtes Korruptionsnetz innerhalb von Pemex hindeuten.

Die Öffentlichkeit braucht Geduld

Um das kriminelle Treiben zu unterbinden, hat López Obrador kurz vor Weihnachten wichtige Leitungen kurzerhand kappen lassen; ausserdem beorderte er 4000 Soldaten ab, um das Pipelinesystem zu überwachen. In mindestens sieben Bundesstaaten sowie der Hauptstadt kam es darauf zu einer Versorgungskrise. Sie dauert bis heute an, obwohl die Behörden das Benzin nun in Zisternenwagen verteilen. Das Vorgehen des 65-jährigen linken Regierungschefs ist hoch riskant. Zuvor hatte er hohen Funktionären, darunter auch sich selber, Löhne gekürzt und Privilegien gestrichen. Oder er hatte ein fragwürdiges, korruptionsverseuchtes Grossprojekt wie den neuen Flughafen von Mexiko-Stadt annulliert – Massnahmen also, die Reiche und Mächtige empörten, während sie seine Anhänger bezauberten. Die Versorgung mit Benzin zu unterbinden, und sei es mit den besten Absichten, trifft hingegen alle, und die Armen besonders. Gefährlich ist López Obradors Durchgreifen auch, weil das organisierte Verbrechen meist mit rücksichtsloser Härte zurückschlägt, wenn es seine Einnahmequellen bedroht sieht.

Ja nach Umfrageinstitut unterstützen gegenwärtig noch 60 bis 80 Prozent der mexikanischen Bevölkerung López Obradors Massnahme. Eine deutliche Mehrheit schätzt seine Entschlossenheit und ist bereit, für den Kampf gegen Korruption, das organisierte Verbrechen und den Huachicoleo das Ärgernis geschlossener Tankstellen hinzunehmen. Vorläufig, muss man hinzufügen, denn die Zeit arbeitet gegen den Präsidenten. Nachteilig könnte sich auch López Obradors rechthaberische Art auswirken, mit der er in seiner langen politischen Karriere schon oft die Grenze zwischen Entschlossenheit und Sturheit verwischte. «Mal sehen, wer zuerst müde wird: die Benzindiebe oder wir», sagte er an einer Pressekonferenz – als ob es nicht in erster Linie darum ginge, wann die Bevölkerung genug hat. Nach der Katastrophe von Tlahuelilpan stellte sich López Obrador hinter die Armee, obwohl sie nach bisherigen Erkenntnissen viel zu spät und zu zögerlich einschritt. Dass es häufig die Armen sind, die Benzin stehlen, rechtfertigt er als soziale Notwehr und verspricht reichlich blauäugig Besserung dank staatlicher Hilfsprogramme. Für den Moment hat das resolute Vorgehen des Präsidenten die Benzindiebstähle nahezu unterbunden. Doch ein ähnlicher Kampf zwischen Staat und organisierten Rohstoffräubern hat in Kolumbien nahezu zehn Jahre gedauert. Um den Huachicoleo wirklich zu besiegen, ist López Obrador auf die Geduld der Öffentlichkeit angewiesen – und die ist nach allem, was Mexiko in jüngster Zeit widerfahren ist, begrenzt.

