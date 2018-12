Nach zwei Todesfällen wollen USA Kinder an Grenze besser schützen

Nach dem Tod zweier guatemaltekischer Migrantenkinder im Gewahrsam des US-Grenzschutzes hat die US-Regierung umfassende «Schutzmassnahmen» angekündigt. Experten der US-Gesundheitsbehörden sollten sich mit dem Anstieg der Zahl «kranker Kinder, die unsere Grenze überqueren» befassen, erklärte US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen am Mittwoch. Sie sollten prüfen, wie sich Spitäler in der Grenzregion zu Mexiko auf die neue Situation einstellen könnten.

Die medizinische Abteilung der US-Küstenwache sei angewiesen worden, Empfehlungen für medizinische Programme abzugeben, erklärte Nielsen weiter. Vom Verteidigungsministerium seien zusätzliche medizinische Fachkräfte angefordert worden. Nielsen will im Laufe der Woche an die Grenze zu Mexiko reisen, um sich ein Bild von der medizinischen Versorgung in Posten des US-Grenzschutzes zu machen, wie sie ankündigte.

Heartbroken to hear of a second child's death in CBP custody. We must demand accountability, find answers and put an end to this Administration's hateful, dangerous anti-immigrant policies.https://t.co/zBDii5VNu9 — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) 25. Dezember 2018

In den vergangenen Wochen waren zwei Migrantenkinder aus Guatemala im US-Gewahrsam gestorben, zuletzt in der Nacht auf Dienstag ein achtjähriger Junge. Der Chef der Grenzschutzbehörde, Kevin McAleenan, kündigte daraufhin zunächst an, seine Behörde werde alle Kinder in Gewahrsam medizinisch untersuchen lassen. Am Mittwoch dann rief er die Politik zum Handeln auf: Der US-Grenzschutz sei von der grossen Zahl der ankommenden Migranten «überfordert». Der US-Kongress müsse der Behörde mehr Geld für die Gesundheitsversorgung bereitstellen.

McAleenan sprach von 25'000 Kinder in US-Gewahrsam. «Das ist ein enormer Zustrom, das ist anders als das, was wir bisher kannten.» (nag/AFP)