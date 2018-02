Politfüchse bewerten US-Präsidenten

Zum ersten Mal seit vier Jahren hat die American Political Science Association wieder ihren «Greatness Survey» durchgeführt, eine Bewertung aller amerikanischen Präsidenten – von George Washington bis Donald Trump. Dafür hat der führende Berufs- und Fachverband von Politikwissenschaftlern in den USA 170 seiner Mitglieder befragt. Diese mussten die Grösse und Bedeutung der Präsidenten mit 0 (Versagen) bis 100 Punkten (grossartig) benoten.

An der Spitze des Rankings gibt es im Vergleich zur letzten Umfrage keine Veränderungen. Auf Platz 1 landet Abraham Lincoln mit einer Wertung von 95,03 Punkten, gefolgt von George Washington (92,59) und Franklin D. Roosevelt (89,09). Auch die Plätze vier bis sieben sind fest an Teddy Roosevelt, Jefferson, Truman und Eisenhower vergeben.

Dahinter gibt es allerdings signifikante Verschiebungen. Einen grossen Sprung hat Barack Obama gemacht, der vor gut einem Jahr das Büro im Weissen Haus räumte. Er wird von den Politikwissenschaftlern viel positiver gesehen als noch 2014 und verbessert sich um zehn Ränge auf Platz 8.

Ebenfalls Plätze gutmachen konnte George W. Bush, der sich um fünf Positionen auf Rang 30 verbessert. Für Bill Clinton hingegen geht es runter vom 8. auf den 13. Rang.

Ganz bitter fällt das Ergebnis für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump aus: Er kommt nur auf historisch tiefe 12,34 von 100 Punkten und belegt abgeschlagen den 44. und letzten Platz – hinter Präsidenten, die Kriege begannen oder die USA in Wirtschaftskrisen gestürzt haben.

Das schlechte Abschneiden Trumps könnte auf den ersten Blick mit der politischen Einstellung der Forscher zu tun haben: Gut 57 Prozent der 170 Teilnehmenden sind Demokraten, 27 Prozent bezeichnen sich als unabhängig und nur knapp 13 Prozent als Republikaner. Doch Trump wird auch von Letzteren mit Rang 40 abgestraft.

Interessanterweise hat die Parteizugehörigkeit nur leichte Auswirkungen auf die Bewertung. Ausser vielleicht bei Obama, der bei den Demokraten auf Rang 6 und bei den Republikanern nur auf Rang 16 landet. Trump schneidet unabhängig von politischen Ansichten und Ideologie (liberal, moderat, konservativ) schlecht ab.

Denn niemand hat in der Geschichte der USA mehr polarisiert als der amtierende Präsident – auch hier über Parteilinien und ideologische Einstellungen hinweg, wie eine entsprechende Umfrage unter den Politikwissenschaftlern bestätigt.

Diese wurden zudem aufgefordert, Trumps erstes Jahr im Oval Office anhand von Schlüsselaspekten zu beurteilen. Während Trump für seine Erfolge in der Legislative und die Kommunikation mit der Öffentlichkeit noch verhältnismässig gute Noten erhält, stören sich viele an seiner Aussenpolitik. Besonders schlecht bewertet wird Trumps Verkörperung der institutionellen Normen. Er verhält sich aus Sicht der Experten also nicht so, wie man es von einem amerikanischen Präsidenten erwartet.

Insgesamt erhält Trump für sein erstes Amtsjahr nur 1,58 von 5 möglichen Punkten. Auch die Republikaner und Konservativen unter den Politikwissenschaftlern, die ihn noch am ehesten unterstützen, geben ihm in keiner Kategorie mehr als 3 Punkte.

In der Liste der Präsidenten, die das berühmte Stein-Denkmal Mount Rushmore schmücken könnten, kommt Trump folglich gar nicht erst vor. Dafür Barack Obama: 7,32 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass der erste schwarze US-Präsident neben George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt verewigt werden sollte. Das ist immerhin Platz zwei. Mit Abstand am meisten (65,85 Prozent) sprachen sich aber für Franklin D. Roosevelt aus. (baz.ch/Newsnet)