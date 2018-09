Präsidentschaftskandidat mit Messer attackiert

Der brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro ist bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden des Landes bei einem Messerangriff leicht verletzt worden.

Der rechtsextreme Ex-Militär sei ins Spital gebracht worden; die Wunde sei aber nur oberflächlich, berichtete die Zeitung «O Globo» am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Ein Verdächtiger sei nach der Attacke festgenommen worden.

Auf einem Video war zu sehen, wie Bolsonaro auf den Schultern seiner Anhänger durch die Stadt Juiz de Fora im Bundesstaat Minas Gerais getragen wird. Plötzlich zuckt der Politiker zusammen und krümmt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Es ist eine Klinge zu erkennen, die vom Körper weggezogen wird. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar.

Sein Sohn Flavio Bolsonaro, ebenfalls in der Politik tätig, schrieb erst auf Twitter, dass es seinem Vater gut gehe. Doch weniger als zwei Stunden später revidiert er die erste Einschätzung und meldet, dass die Verletzungen gravierender ausfielen als zuerst angenommen. Das Messer habe Teile von Bolsonaros Leber, Lunge sowie Darm verletzt und zu einem beträchtlichen Blutverlust geführt. Sein Vater sei knapp mit dem Leben davon gekommen, doch sein Zustand scheint nun stabilisiert.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!