Rechtspopulist bei Wahl in Brasilien klar vorne

Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien klar für sich entschieden. Laut einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Ibope kam Bolsonaro bei der Wahl am Sonntag auf 45 Prozent der Stimmen. Er würde damit bei der Stichwahl am 28. Oktober gegen den Linkskandidaten Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT) antreten, der demnach 28 Prozent erzielte.

Rund 147 Millione Wahlberechtigten waren aufgerufen, einen Nachfolger für den konservativen Staatschef Michel Temer zu wählen. Bolsonaro, der mit rassistischen und sexistischen Äusserungen auf Stimmenfang ging und ein Verteidiger der früheren Militärdiktatur ist, war als Favorit in die erste Runde gegangen. Die Arbeiterpartei hatte Haddad als Ersatzkandidaten für den inhaftierten Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva ins Rennen geschickt. (chk/AFP)