Russland-Posts erreichten 126 Millionen Facebook-User

Nach Angaben von Facebook ist die Verbreitung der aus Russland stammenden Polit-Anzeigen zur Spaltung der US-Gesellschaft deutlich grösser gewesen als zunächst angenommen. Die Werbung könnte 126 Millionen Nutzern angezeigt worden sein, schätzt Facebook.

Das weltgrösste Online-Netzwerk könne aber zugleich nicht sagen, wie viele von ihnen die Anzeigen bewusst wahrgenommen oder ungelesen durchgescrollt hätten. Dies erklärte Facebook in einer Stellungnahme an den US-Kongress, die diversen US-Medien vorlag.

#BREAKING Facebook says 126 million users may have seen Russian fake posts https://t.co/rjVUTCF9Kq