«Das Zeitalter der herunterladbaren Waffe beginnt», frohlockt Cody Wilson auf der Website seines Unternehmens Defense Distributed. Der 30-jährige Waffenaktivist aus Texas ist nach jahrelangem Rechtsstreit am Ziel: Ab dem 1. August darf er Pläne für den Bau von Waffen mittels 3-D-Drucker im Internet zur Verfügung stellen. Die digitalen Vorlagen für Waffen aus Thermoplast können heruntergeladen werden. Das bedeutet, dass jedermann, der einen 3-D-Drucker besitzt, seine eigene Feuerwaffen basteln kann.

Solche Waffen können tatsächlich schiessen, ihre Qualität ist aber noch lange nicht optimal. Während mit einer herkömmlichen Waffe oft tausendfach geschossen werden kann, fallen die bisher mit 3-D-Druckern produzierten Exemplare meist schon nach wenigen Schüssen auseinander. In der Regel ist auch die Treffsicherheit eher bescheiden. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Technik sich schnell weiterentwickeln wird. Heutige Exemplare können aber bereits Schaden anrichten.

Waffen für Kriminelle und Terroristen

Organisationen, die sich gegen den verbreiteten Waffenbesitz engagieren, sind entsetzt. Sie befürchten, dass Schusswaffen aus dem 3-D-Drucker in die falsche Hände geraten könnten. Und sie kritisieren die Trump-Regierung, die mit Defense Distributed einen aussergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat, der es dem Waffennarr Wilson erlaubt, Pläne zur Herstellung von Waffen auf 3-D-Druckern zu veröffentlichen. Die Obama-Regierung hatte dies mit Verweis auf das Waffenexport-Gesetz verhindert.

Der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Washington, Bob Ferguson, hat nun angekündigt, dass er die Trump-Regierung vor einem Bundesgericht in Seattle verklagen wird. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet, richtet sich die Klage gegen den aussergerichtlichen Vergleich zwischen der US-Regierung und der Firma Defense Distributed. Dadurch, so Ferguson, erhalten «Kriminelle und Terroristen Zugang zu herunterladbaren, nicht verfolgbaren und nicht aufspürbaren 3-D-gedruckten Waffen». Ferguson forderte das Gericht in Seattle auf, noch vor Mittwoch eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um die Veröffentlichung der Waffenpläne zu stoppen.

Videobeitrag über Cody Wilson und Defense Distributed. Quelle: Youtube/Wired

Sieben Bundesstaaten haben sich der Klage gegen die US-Regierung angeschlossen. Ausserdem sollen die Generalstaatsanwälte von 20 US-Bundesstaaten und des Hauptstadtdistrikts Washington einen Brandbrief an die US-Regierung geschickt haben. Sie argumentieren, «dass die Veröffentlichung von Computerdateien zu Schusswaffen die nationale Sicherheit bedrohen und unsere Bürger gefährden würde.» Dazu kommt, dass solche Waffen keine Seriennummer haben und nicht zurückverfolgt werden können. Die Debatte um die 3-D-Drucker betrifft nicht nur die USA. Die Waffenpläne von Defense Distributed sind via Web auf der ganzen Welt zugänglich.

Wilson wird keinesfalls klein beigeben. «Das ist der Kampf», liess der selbsterklärte Krypto-Anarchist auf Twitter verlauten. Wilson beruft sich gerne auf den zweiten Zusatzartikel der Verfassung, der US-Bürgern das Recht auf Waffenbesitz zusichert. Im Weiteren verweist er auf den ersten Zusatzartikel zur freien Rede. Man könne ihm nicht verbieten, Informationen zum Waffenbau zu verbreiten. Wilson folgt dem Motto: «Entwicklung von privater Verteidigungstechnologie im öffentlichen Interesse.»

I am now being sued by at least 21 state attorneys general. If you want your Second Amendment online, THIS is the fight. Join me: https://t.co/vEBBktsKS6