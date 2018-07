Sozialisten im Anmarsch gegen Trump

Es war, schreibt ein konservativer Berater, wie eine Szene aus «Red Dawn». Gleich den feindlichen Fallschirmtruppen, die in dem patriotischen Film von 2012 eine amerikanische Stadt besetzen, landeten letzte Woche linke Demokraten in Wichita, Kansas. Ausgerechnet in der Stadt, wo das Konglomerat der konservativen Koch-Brüder sein Hauptquartier hat, predigten die auswärtigen Politiker den Sozialismus.

Die Stars an dem medial stark beachteten Anlass waren Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Der 76-jährige Verlierer gegen Hillary Clinton in den Vorwahlen von 2016 und die 28-jährige Latina aus dem New Yorker Stadtteil Bronx haben eines gemeinsam: Sie sind Mitglieder der Linksaussengruppierung der Demokratischen Sozialisten.

«Medicare for all»

Ocasio-Cortez setzte sich in Vorwahlen für das US-Repräsentantenhaus letzten Monat überraschend gegen Joseph Crowley durch, einen 56-jährigen weissen Politiker mit zwanzig Kongressjahren Erfahrung. Der sensationelle Sieg machte die ehemalige Barkeeperin zum neuen Star der demokratischen Partei. In Wichita wollte die Jungpolitikerin beweisen, «dass eine ehrliche, von unten kommende und lobbyistenfreie Bewegung für die Arbeiterklasse überall Erfolg haben kann».

Unerschrocken predigten die zwei Politiker in Kansas am Freitag ihr Programm, das sich eng an jenes aus Sanders’ Präsidentschaftsrennen anlehnt. Linke Demokraten fordern eine kostenlose Krankenkasse, die sie «Medicare for all» nennen, einen Mindestlohn von 15 Dollar, Gratis-College, keine privaten Gefängnisse mehr und die Abschaffung der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement).

45 000 zahlende Genossen

Mit ihren Anliegen haben die Parteilinken bereits etablierte Politiker überzeugt. Die politisch kontroverse Abschaffung von ICE zum Beispiel wird von fast allen derzeit gehandelten Anwärtern für das Präsidentschaftsrennen für 2020 unterstützt, unter anderem von den Senatorinnen Elizabeth Warren (Massachusetts) und Kirsten Gillibrand (New York). Unter demokratischen Kongressmitgliedern verlangen bereits ein Drittel im Senat und zwei Drittel im Repräsentantenhaus «Medicare for all».

Getrieben wird die linke Welle aber nicht so sehr von Programmpunkten als von Wut. Die verhasste Präsidentschaft von Donald Trump ruft der progressiven Parteibasis jeden Tag in Erinnerung, dass ihr das demokratische Establishment 2016 eine hoffnungslos schwache Kandidatin – Hillary Clinton – aufgezwungen hatte. Jetzt begehren sie auf.

Dank Ocasio-Cortez’ Wahl haben die Demokratischen Sozialisten von dem Linksrutsch profitiert. Einst bloss 6000 Mitglieder stark, zählt die Organisation jetzt 45 000 zahlende Genossinnen und Genossen. Laut eigenen Angaben stützt sie inzwischen 42 Kandidaturen in nationalen, gliedstaatlichen und lokalen Wahlkämpfen.

Die Moderaten beraten sich

Ausdrücklich linksorientierte Kandidaten haben in Primärrunden für die Kongresswahlen vom November bislang zwar begrenzt Erfolge erzielt – einzig Ocasio-Cortez gelang es, einen etablierten Gemässigten zu bezwingen –, dennoch hat «progressive Energie» einen «überdimensionalen Einfluss auf die nationale politische Diskussion», wie die New York Times urteilt.

Die Welle macht vielen Angst. «Bitte, Demokraten, verliert nicht den Kopf und eilt zur sozialistischen linken Seite», warnt Ex-FBI-Direktor James Comey, der nichts mehr wünscht als eine Niederlage von Trumps Republikanern. Am Wochenende berieten moderate Demokraten des «Dritten Wegs» darüber, wie sie den Radikalen eine Alternative entgegensetzen können.

Die Machtprobe kommt 2020

Trump und die Republikaner lassen nämlich nichts unversucht, um ihre Gegner als extremistische Sozialisten zu brandmarken. Ocasio-Cortez tun sie als Ignorantin ab, weil sie bei einer Frage über Palästina einmal ins Stottern geriet. Die Forderung nach Abschaffung von ICE, sagt die Rechte, käme völlig offenen Grenzen gleich. Und Trump reizt die vom Russen-Thema besessenen Demokraten mit seinen Putin-Avancen. Der mögliche Hintersinn: Die Provokation soll bei den Gegnern übertriebene Reaktionen auslösen, die dann die eigene Basis motivieren.

Beobachter politischer Trends glauben nach wie vor, dass die Demokraten im Herbst mehr als 50 Prozent Chancen haben, im Repräsentantenhaus die Mehrheit zu übernehmen. Weil Kandidaturen meist an lokale Verhältnisse angepasst sind, könnte sich diese Prognose trotz des nationalen Linksrutsches bewahrheiten. Die entscheidende Machtprobe kommt jedoch 2020. Wollen die Demokraten den Rechtspopulisten Trump an der Wiederwahl hindern, müssen sie bis dann eine linkspopulistische Alternative aufbauen. Alexandria Ocasio-Cortez ist dafür zu jung, aber sie zeigt an, welche Konturen gefragt sind. (Basler Zeitung)