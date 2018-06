Trump: «Robert de Niro hat einen sehr tiefen IQ»

Drei Tage nach den wüsten Schimpftiraden des Schauspielers Robert De Niro gegen den amerikanischen Präsidenten schlägt dieser zurück. Auf Twitter macht Trump nun seinem Unmut über die Beleidigungen Luft.

«Robert de Niro habe einen sehr tiefen Intelligenzquotienten», schreibt Trump. Er hat wohl «zu viele Schläge von echten Boxern erhalten». De Niro spielte in mehreren Box-Filmen wie «Raging Bull» («Wie ein wilder Stier») mit.

...realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!