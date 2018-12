Trump: USA sind nicht «Polizist des Nahen Ostens»

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag seine Entscheidung zum Abzug der US-Truppen aus Syrien verteidigt und zu verstehen gegeben, dass die USA nicht «der Polizist des Nahen Osten» seien.

Die Entscheidung, aus Syrien abzuziehen, sei keine Überraschung, erklärte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dafür trete er seit Jahren ein.

In seinem Tweet warf er die rhetorische Frage auf, ob die USA «Polizist im Nahen Osten» sein wollten und dafür «nichts bekommen, ausser dem Verlust kostbarer Leben und tausender Milliarden Dollar». Die US-Armee schütze überdies Menschen, die dies «in den meisten Fällen» nicht zu schätzen wüssten. «Wollen wir für immer dort bleiben? Es ist Zeit für andere, nun zu kämpfen.»

Does the USA want to be the Policeman of the Middle East, getting NOTHING but spending precious lives and trillions of dollars protecting others who, in almost all cases, do not appreciate what we are doing? Do we want to be there forever? Time for others to finally fight.....