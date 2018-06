Trump begnadigt Urgrossmutter nach Treffen mit Kim Kardashian

US-Präsident Donald Trump hat die 63-jährige Afroamerikanerin Alice Johnson, die wegen eines Drogendeliktes im Gefängnis sass, begnadigt. Der Fall von Johnson rückte letzte Woche ins Rampenlicht, als der Reality-Star Kim Kardashian überraschend den US-Präsidenten im Weissen Haus besuchte.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

Kardashian hatte von Johnsons Schicksal in einem Internet-Video erfahren und sich der Kampagne für ihre Freilassung angeschlossen. Der Reality-Star spannte mit ihrem Anwalt Shawn Chapman zusammen, um Johnsons Gnadengesuch juristisch zu unterstützen.

Kim weibelte im Weissen Haus

Zudem hatte Kardashian in den letzten Monaten mehrmals mit Trumps Schwiegersohn und Chefberater Jared Kushner über den Fall gesprochen. Kushner habe den Fall den Anwälten des Weissen Hauses unterbreitet, was letztlich die Freilassung ermöglichte, wie das Newsportal «mic.com» berichtete.

Die 63-Jährige sass seit 21 Jahren im Gefängnis. 1996 wurde sie wegen Verwicklung in Drogengeschäfte zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl sie nicht einmal eine Vorstrafe hatte.

Alice Marie Johnson has been in prison for 21 years for a first-time, nonviolent drug offense. pic.twitter.com/VFe29D2ve8