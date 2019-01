Trump bestätigt: WEF-Besuch wegen «Shutdown» auf der Kippe

Noch stehe das Treffen der globalen Wirtschaftselite in der Schweiz auf seiner Agenda. Doch wenn die Haushaltsblockade weitergehe, werde er nicht dorthin reisen, sagte US-Präsident Trump am Donnerstag in Washington vor seinem Abflug zu einem Besuch der US-mexikanischen Grenze.

Ein Sprecher des Weissen Hauses hatte sich zuvor geweigert, dem «Wall Street Journal» einen Kommentar dazu abzugeben. Bei einer Absage Trumps werde Finanzminister Steven Mnuchin trotzdem an der Veranstaltung teilnehmen, die gesamte US-Delegation soll jedoch kleiner ausfallen, so die Zeitung. Auch letztes Jahr kam es kurz vor Trumps WEF-Besuch zu einem Shutdown. Dieser dauerte jedoch nur drei Tage. 72 Stunden später flog der US-Präsident in die Schweiz. Gemäss der Beamten sei es möglich, dass selbst bei einer rechtzeitigen Beendigung des Shutdowns Trumps Besuch in Davos nur rund 12 Stunden dauern wird.

Der US-Präsident hatte Mitte Dezember seinen Besuch in Davos angekündigt. Gemäss einer Mitteilung des Weissen Hauses werden ihn Aussenminister Mike Pompeo, Handelsminister Wilbur Ross, Transportministerin Elaine Chao sowie weitere ranghohe Mitglieder der Regierung begleiten. Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner werden ebenfalls teilnehmen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Gespräch mit Bundespräsident Ueli Maurer. Das WEF 2019 findet vom 22. bis am 25. Januar in Davos statt.

Keine Lösung in Sicht

Bislang ist nicht absehbar, wie der Streit gelöst werden könnte. Rund 800'000 Mitarbeiter von Regierung und Bundesbehörden müssen wegen der Haushaltssperre seit kurz vor Weihnachten vorerst ohne Bezahlung arbeiten oder im Zwangsurlaub ausharren. Der Stillstand sorgt für zunehmenden Unmut unter ihnen und in anderen Teilen der Bevölkerung.

Der Streit um die von Trump geforderte Grenzmauer ist der Grund für den Shutdown. Trump will einem neuen Budgetgesetz nur zustimmen, wenn dort Ausgaben in Höhe von 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer vorgesehen sind. Die Demokraten - auf deren Stimmen Trump im Kongress angewiesen ist - verweigern die Finanzierung des Bollwerks. (sep/sda)