Trump dealt mit jedem Land einzeln

Der «Make America great again»-Slogan ist wirtschaftlich nicht unbedingt so «great» für den Rest der rund 7 Milliarden Menschen ausserhalb der USA. Was gut ist für die USA – nämlich die «Trumponomics» –, ist nicht unbedingt gut für den Rest der Welt: Massive Steuersenkungen spät im Wirtschaftszyklus, Deregulierung und eine aggressive Handelspolitik mit China und der EU.

Das hat dazu geführt, dass der Dollar gegenüber allen anderen Währungen stark an Wert zugenommen hat, der Ölpreis gestiegen ist (auch wegen der Iran-Sanktionen) und höhere Zinsen in den USA vor allem auf die aufstrebenden Wirtschaftsregionen keine guten Auswirkungen hatten.

Die unberechenbare Handelspolitik von Trump hat auch dazu geführt, dass das Geschäftsgefühl (business sentiment) in der restlichen Welt von grosser Unsicherheit geprägt ist. Das Endresultat, so wie es aussieht, ist, dass die USA-Wirtschaft als einzige stärker wachsen wird als 2017, und die Weltwirtschaft (gemäss IMF) mit 3,9 Prozent für dieses und nächstes Jahr mit sich ziehen wird. Ist dazu etwas einzuwenden? Wird das auf die Länge gut gehen?

Die «Trumponomics» möchte im Handelskonflikt eine Handelsvereinbarung mit jedem einzelnen Land erreichen. Trump hält nichts von Nafta und anderen summarischen Handelseinigungen, sondern will – siehe Fall Mexiko – mit jedem Land einen einzelnen Handelsdeal, der auf das Land zugeschnitten ist. So wird das mit China, der EU, und sogar der Schweiz sein. Da er ein «Dealmaker» ist, und die USA die mächtigste Wirtschaftsnation, wird er das schaffen. Die Konsequenzen für die Binnenwirtschaft gewisser Länder könnten eher negativ ausfallen.

Die Trumponomics haben, und das muss man neidlos zugestehen, den USA ein sehr starkes Wirtschafts-Momentum beschert, was auch das US-Verbrauchervertrauen zu einem 18-Monats-Hoch geführt hat. Also: Kann dieses US-Wirtschaftswachstum zulasten des Rests der Welt weitergehen? Ist die US-Wirtschaft- und Handelspolitik wirklich nachhaltig für die globale Wirtschaft?

Ich sehe definitiv gewisse Gefahren darin. Für Aktienanleger bestehen weltweit klare Risiken, aber mit den starken Gewinnen der amerikanischen Firmen wird dieses Rally noch eine Weile (bis Ende 2019) weitergehen. Darum würde ich nicht massiv reduzieren, jedoch bei den aktuellen Bewertungen gewisse Opportunitäten in Europa und Japan bei einzelnen Firmen sehr gut anschauen. Man sollte weiter eher defensive Titel auswählen, das heisst die Sektoren Energie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter, Telekom und Versorger.

Weitere Trends sind die «Überalterung» unserer Gesellschaft und die neuen Ernährungsweisen, welche bei den Pharmafirmen und Verbrauchsgüter-Aktien zu finden sind. Dann bieten US-Banken im Vergleich zu europäischen Banken durch ihre Eigenkapitalrenditen viel Potenzial. Bei grossen Portfolios sollte auch an einen Aktienschutz in der Form von Optionen nachgedacht werden, denn die Volatilität in den Märkten wird weiter hoch bleiben.

Donald Trump ist allgemein umstritten und bietet jeden Tag neue Angriffsflächen, aber seine Wirtschaftspolitik funktioniert (noch) für die USA, denn er regiert dieses Land wie der CEO einer grossen Firma und macht aus allem einen «Deal». Da Wahlen meistens gewonnen werden, wenn die Wirtschaft gut läuft und die Menschen zufrieden sind, müssen wir uns vielleicht auf insgesamt acht Jahre Trump gefasst machen. (Basler Zeitung)