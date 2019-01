Trump droht mit langer Haushaltssperre

Donald Trump hat mit einer langen Haushaltssperre gedroht. Es könne noch «lange Zeit» dauern, bis in dem Streit eine Lösung gefunden werde, sagte der amerikanische Präsident am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung im Weissen Haus. Er bekräftigte seine Forderung nach einer Finanzierung des von ihm geforderten Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko: «Die 5,6 Milliarden Dollar sind ein solch kleiner Betrag, und wir reden hier über die nationale Sicherheit», sagte Trump.

Mexico is paying for the Wall through the new USMCA Trade Deal. Much of the Wall has already been fully renovated or built. We have done a lot of work. $5.6 Billion Dollars that House has approved is very little in comparison to the benefits of National Security. Quick payback!