Trump empört mit Schweineblut-Tweet

In einem ersten Statement zu den Terroranschlägen in Barcelona sprach US-Präsident Donald Trump den Betroffenen Mut zu. «Die Vereinigten Staaten verurteilen die Terrorattacke», twitterte er kurz nach dem Attentat. «Bleibt stark und hart, wir lieben euch!» Mit seinem zweiten Tweet, der kurz später folgte, löste er dann grosse Empörung aus.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17. August 2017

«Schaut euch an, was der amerikanische General Pershing mit Terroristen getan hat, wenn sie gefangen wurden», so Trump. Er fügte an: «Es gab keinen radikalen islamischen Terror für die nächsten 35 Jahre!»

Eine unwahre Geschichte

Damit bezog er sich US-General John J. Pershing, der Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Philippinen 50 muslimische Gefangene hatte erschiessen lassen. Die Kugeln habe er vorher in Schweineblut getaucht, damit den Gläubigen der Weg ins Paradies versperrt blieb. Das Schwein gilt im Islam als unreines Tier. Experten zufolge ist diese Geschichte aber unwahr.

Laut Nachrichtenagentur AP hat Politifact, eine Organisation, die Aussagen von Politikern überprüft, Trumps Behauptung über Pershing als falsch eingestuft. Pershing schrieb in seinen Memoiren jedoch von einem Fall eines anderen US-Befehlshabers auf den Philippinen, der mindestens einmal die Leichen muslimischer Rebellen mit toten Schweinen als Warnung begraben lassen haben soll. «Es war nicht angenehm, solche Massnahmen zu ergreifen, aber die Aussicht, in die Hölle anstatt in den Himmel zu kommen, schreckte mögliche Attentäter manchmal ab», so Pershing.

Bereits im Wahlkampf hatte Trump die Anekdote erzählt. Schon damals hiess es, die Geschichte sei eine Erfindung, es gebe keine historischen Indizien dafür. In zahlreichen Reaktionen auf Trumps Tweet hiess es in US-Medien: Während die Welt noch um die Toten trauere, verweise der Präsident der Vereinigten Staaten auf eine Lüge, mit der die Exekution Gefangener glorifiziert werde.