Trump feuert Aussenminister Tillerson

US-Präsident Donald Trump entlässt Aussenminister Rex Tillerson. Nachfolger werde CIA-Direktor Mike Pompeo, twitterte Trump am Dienstag. Pompeo «wird einen fantastischen Job machen».

Zugleich dankte er Tillerson für dessen Arbeit. Als Nachfolgerin von Pompeo ernannte Trump dessen Stellvertreterin Gina Haspel, die somit als erste Frau an der Spitze des US-Auslandsgeheimdienstes stehen wird. «Gratulation an alle!»

In der Vergangenheit war es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Tillerson gekommen. Immer wieder wurde über dessen Ablösung spekuliert.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!