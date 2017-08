Trump gegen hastigen Rückzug aus Afghanistan

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für eine mögliche politische Einigung mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan gezeigt. «Irgendwann, nach einem erfolgreichen Militäreinsatz, wird vielleicht ein politisches Klima möglich sein, das auch Elemente der Taliban in Afghanistan einschliesst», sagte Trump am Montagabend in einer Ansprache auf dem Militärstützpunkt Fort Myer in der Nähe von Washington. Niemand könne jedoch sagen, «wann oder ob das geschehen wird».

Er warnte zugleich vor einem übereilten Abzug aus Afghanistan. «Die Konsequenzen eines schnellen Abzugs sind sowohl vorhersehbar als auch inakzeptabel», sagte Trump. Ein übereilter Abzug würde ein «Vakuum» für «Terroristen» hinterlassen.

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Worten von US-Verteidigungsminister James Mattis zu einer Truppenaufstockung in Afghanistan bereit. Mehrere Verbündete seien «ebenfalls bereit», die Zahl ihrer Soldaten zu erhöhen, erklärte Mattis kurz nach einer Ansprache von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte in seiner Ansprache gesagt, er nenne keine konkreten Zahlen. Nach Angaben ranghoher Mitarbeiter des Weissen Hauses hat Trump Mattis aber bereits angewiesen, bis zu 3900 weitere Soldaten in Afghanistan zu stationieren. Mattis erklärte, er habe den Vereinigten Generalstab angewiesen, Vorbereitungen zu treffen, «um die Strategie des Präsidenten umzusetzen». (chk/AFP)