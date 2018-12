Unbeirrt ist die Partei dem Präsidenten bislang gefolgt, nie wurde etwas aus dem von Demokraten und republikanischen Dissidenten herbeigeredeten Aufstand der Republikanischen Partei gegen Donald Trump. Im Gegenteil: Trump hat sich die Partei gefügig gemacht. Ihre Basis hält ihm weiterhin die Treue, vier Fünftel der befragten Republikaner finden ihn prima.

Doch werden sie hinter Trump stehen, falls sich die Dinge zuspitzten und die politische Position des Präsidenten zusehends geschwächt würde durch strafrechtliche Ermittlungen und eine abflauende Konjunktur? Oder würden die Granden der Partei in Washington dann wie im Falle Richard Nixons die Notbremse ziehen?

Als am 5. August 1974 dank eines Tonbands publik wurde, dass Nixon schon Tage nach dem Einbruch ins Hauptquartier der Demokraten im Watergate-Gebäude aktiv an der Verschleierung seiner Mitwisserschaft gearbeitet hatte, setzten sich die Kongressrepublikaner endgültig vom Präsidenten ab. «Man kann nur so viele Lügen verdauen, und jetzt hat es eine zu viel gegeben – Nixon sollte seinen Arsch aus dem Weissen Haus entfernen», tobte Senator Barry Goldwater, der republikanische Präsidentschaftskandidat von 1964, bei einer Besprechung republikanischer Senatoren am 6. August.

Tags darauf trafen Goldwater, der republikanische Minderheitsführer im Senat, Hugh Scott, sowie John Rhodes, der Fraktionschef der Partei im Repräsentantenhaus, mit Nixon im Weissen Haus zusammen. Es sei vorbei, sagten die drei, der Präsident habe die Unterstützung der Partei im Kongress verloren und müsse mit einer Anklagerhebung und Verurteilung rechnen. «Nur noch 15 Senatoren stehen hinter Ihnen», unterrichtete Goldwater den Präsidenten. «Ich muss jetzt eine schwierige Entscheidung fällen», verabschiedete Nixon seine Besucher. Zwei Tage später trat er vom Amt zurück.

Die Ermittlungen häufen sich

Wäre eine ähnliche Intervention republikanischer Parteiführer heute überhaupt vorstellbar? Immerhin hangelt sich Donald Trump von einer Lüge zur nächsten, was die wahrscheinlich gesetzeswidrige Zahlung von Schweigegeldern an Stormy Daniels und Karen McDougal anbelangt. Wird eine Lüge aufgedeckt, serviert Trump eine neue.

Ob die Angelegenheit wirklich justitiabel ist, bleibt abzuwarten. Und abzuwarten gilt es auch anderweitig, wenngleich sich die Ermittlungen gegen Trump häufen: Robert Mueller geht mutmasslichen Russland-Verstrickungen des Präsidenten und seines Wahlkampfteams nach, Strafverfolger in Manhattan ermitteln wegen der Schweigegelder.

Video – Michael Cohens vernichtendes Interview

Der US-Präsident Donald Trump soll laut seinem Ex-Anwalt die Schweigegeldzahlungen an zwei ehemalige Sexualpartnerinnen selber eingefädelt haben. (Video: AFP, ABC)

Am Donnerstag berichtete das «Wall Street Journal» überdies, New Yorker Bundesstaatsanwälte untersuchten, ob illegale ausländische Gelder an eine Wahlkampforganisation Trumps sowie an das Komitee zur Finanzierung von Trumps Amtseinführung geflossen und im Gegenzug dafür politische Gefälligkeiten geleistet worden seien. Auch die Behörden des Staats New York ermitteln gegen Trumps Unternehmen, seine Stiftung und gegen den Präsidenten: Steuerhinterziehung, Betrug, Geldwäsche, lang ist die Liste.

Republikanische Führung verteidigt den Präsidenten

Dabei herauskommen muss nichts, aber die Wahrscheinlichkeit wächst, dass sich Trump im Netz der zahlreichen Untersuchungen verheddert. Dennoch ist nicht sicher, ob der Präsident über die Schweigegeldzahlungen an seine mutmasslichen Sexpartnerinnen stolpern wird. Dies sei eine «demokratische Rachephantasie», sie werde zu nichts führen, meint etwa Rich Lowry, der Herausgeber des angesehenen konservativen Blatts «National Review». Und Mueller habe zudem nichts nachweisen können, was Trump wirklich in Bedrängnis brächte.

Die republikanische Führung im Kongress ist gleicher Meinung und verteidigt Trump bis auf weiteres vehement. Meilenweit ist diese Republikanische Partei von ihrer Vorgängerin in der Ära Richard Nixons entfernt. Längst ist ihr liberaler Flügel untergegangen, kontinuierlich ist die Partei seit Nixons Rücktritt so stark nach rechts gerückt, dass Nixon heute wohl kaum noch zum Präsidentschaftskandidaten gekürt würde. Forciert wurde dieser Rechtsruck von einer Basis, die sich zunehmend aus weissen Wählern in ländlichen Gebieten, Kleinstädten sowie in Exurbia rekrutiert.

War die Partei zu Zeiten Nixons in New England und Kalifornien eine politische Macht, so befinden sich ihre Bastionen heute im Süden und in den ländlichen Regionen des Mittleren Westens. Bei den Kongresswahlen im November verloren die Republikaner ihre letzten Mandate in amerikanischen Metropolen, sowohl in Oklahoma City als auch im südkalifornischen Anaheim wurden Demokraten in das Washingtoner Abgeordnetenhaus gewählt.

Der Gegenwind der Basis

Wenn Trump behauptet, eine Anklageerhebung gegen ihn im Kongress würde eine «Rebellion» auslösen, hat er vielleicht recht. Schliesslich geniesst der Präsident in den republikanischen Hochburgen unvermindert das Vertrauen der Wähler – und engt damit den politischen Spielraum der Kongressrepublikaner erheblich ein. Wer sich gegen Trump wendet, muss mit heftigem Gegenwind von der Basis sowie dem Verlust seines Mandats bei innerparteilichen Vorwahlen rechnen.

Zum Zeitpunkt von Nixons Rücktritt lag der Watergate-Einbruch über zwei Jahre zurück, nun könnte es noch länger dauern, bis ein Teil der Republikanischen Partei dem derzeitigen Präsidenten die Gefolgschaft verweigert. Was geschehen müsste, um die Senatsrepublikaner zu einer Verurteilung Trumps nach einer vorherigen Anklageerhebung durch die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus zu bewegen, steht in den Sternen. Bisher zeichnet sich jedenfalls nichts ab, wodurch sich führende Republikaner genötigt sehen könnten, auf den Spuren von Barry Goldwater, John Rhodes und Hugh Scott zu wandeln.

