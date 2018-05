Trump hat zwei Handys – und beide sind unsicher

Es gab wohl noch keinen amerikanischen Präsidenten, für den das Smartphone eine wichtigere Rolle gespielt hat: Donald Trump ruft damit Vertraute an, fädelt Geschäfte ein, spricht mit der Presse und setzt Nachrichten auf Twitter ab, mit denen er Millionen von Followern erreicht. Er betrachtet sein Handy als unverzichtbares Werkzeug zur Ausübung seines Amtes.

Das aber birgt grosse Risiken. Anders als seine Vorgänger nutzt Trump Geräte ohne hoch entwickelte Sicherheitsfunktionen zum Schutz seiner Kommunikation, wie zwei Regierungsbeamten der Zeitung «Politico» verraten haben. Er macht sich damit angreifbar für Hackerattacken oder Überwachung. Versuche seiner Mitarbeiter, die Sicherheit seines Handygebrauchs zu verschärfen, hat Trump laut den beiden Beamten zurückgewiesen.

Demnach benutzt der US-Präsident mindestens zwei iPhones, eines nur für Anrufe und das andere für seine Twitter-Aktivitäten. Seine Mitarbeiter sollen ihm geraten haben, zumindest Letzteres monatlich auszuwechseln. Doch Trump lehnte ab mit der Begründung, das sei ihm «zu umständlich». Müsste er sich an die Sicherheitsprotokolle des Weissen Hauses halten, würde ihn das in seinen Aktivitäten einschränken.

Fünf Monate schon soll Trump sein Twitter-Handy keiner Sicherheitsüberprüfung mehr unterzogen haben. Vorgänger Barack Obama liess seine Geräte alle 30 Tage von Mitarbeitern auf verdächtige Aktivitäten untersuchen. Er war der erste US-Präsident, der sich wiederholt öffentlich mit Smartphone zeigte. Bei wichtigen Angelegenheiten verliess sich Obama im Gegensatz zu Trump aber auf E-Mail und SMS.

Die Geräte, die Obama vom Weissen Haus ausgehändigt bekam, hatten kein Mikrofon, keine Kamera, keinen Location-Tracker und konnten auch keine gewöhnlichen Anrufe tätigen. Bei Trumps Anruf-Handy sind abgesehen vom GPS all diese Dienste verfügbar. Sie ermöglichen Hackern, sich Zugang zu seinem Telefon zu verschaffen und die Bewegungen des US-Präsidenten zu verfolgen.

Das Weisse Haus wollte sich gegenüber «Politico» offiziell nicht zu den Enthüllungen äussern. Ein hochrangiger Regierungsfunktionär sagte der Zeitung aber, dass die Anruf-Handys regelmässig ausgetauscht würden. Beim Twitter-Handy sei dies nicht nötig, weil der Account des Präsidenten Kontrollen unterzogen werde. Kamera und Mikrofon bezeichnete er nicht als Sicherheitsrisiko. «Aufgrund des technologischen Fortschritts sind die Geräte sicherer als alle in der Obama-Ära.»

Sachverständige sind da allesamt anderer Meinung. «Es ist verblüffend, dass Trump grundlegende Cybersecurity-Massnahmen ignoriert – gerade jetzt, da er über eine Lösung im Handelsstreit mit China verhandelt, einem Land, das für Cyberattacken bekannt ist», meinte Samm Sacks, China- und Technologie-Experte am Zentrum für internationale und strategische Studien.

«Der aktuelle Präsident lehnt im wahrsten Sinne des Wortes die elementarsten Empfehlungen der Kommunikationsstellen ab», sagte Obamas einstiger Technologieverantwortlicher Andrew McLaughlin. Aus Sicht von Nate Jones, der unter Obama Direktor des nationalen Zentrums zur Bekämpfung von Terrorismus war, stellt das ein «erhebliches Risiko für das Land» dar: «Ausländische Feinde sind unentwegt auf der Suche nach Schwachstellen in den Kommunikationsnetzwerken der US-Regierung. Und es gibt kein gefragteres Ziel als den Präsidenten.»

Verschiedene ehemalige Regierungsbeamte aus beiden Parteien drückten gegenüber «Politico» ihr Erstaunen über das Vorgehen im Weissen Haus aus – zumal Trump seine Kontrahentin Hillary Clinton während des Wahlkampfs immer wieder wegen ihrer E-Mail-Affäre angriff und sogar ihre Verhaftung forderte. «Ihr Server wurde ganz leicht von ausländischen Regierungen gehackt, vielleicht sogar von ihren finanziellen Unterstützern aus dem kommunistischen China», sagte Trump im Juni 2016. «Das bringt ganz Amerika und seine Bürger in Gefahr, grosse Gefahr.»

Jetzt braucht der US-Präsident Smartphones, deren Sicherheit stark hinterfragt wird. Dutzende Freunde und Berater Trumps haben dessen regelmässige Handynutzung bestätigt. Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz etwa sagte dem «Politico» im April, dass ihn der Präsident oft spät in der Nacht oder früh am Morgen anrufe, manchmal von einer blockierten Nummer und manchmal von einer «10-stelligen Nummer, die mit 202 anfängt».

Im Januar wurden persönliche Smartphones sogar aus dem Westflügel des Weissen Hauses, wo sich auch das Oval Office befindet, verbannt. «Um sensible und geheime Informationen vor unautorisiertem Zugang oder Veröffentlichung zu schützen», wie es damals in einem Memo hiess, das an die Mitarbeiter geschickt wurde. Anscheinend galt es für alle, ausser den Präsidenten. (wig.)