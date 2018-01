Trump lässt Melania und Barron im Regen stehen

Es war regnerisch am Martin Luther King-Tag, als Donald, Melania und Barron Trump die Air Force One in Florida bestiegen. Fotos zeigen den Präsidenten, wie er einen grossen schwarzen Schirm über seinen Kopf hält. Ein Versuch, sein berühmtes Haar vor den Regentropfen zu schützen, wie die «DailyMail» schreibt. Ehefrau Melania und Sohn Barron müssen sich dagegen im Regen an Bord des Flugzeugs am Internationalen Flughafen in Palm Beach begeben.

Es ist unklar, ob Trump zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Frau oder seinem Sohn ein Plätzchen unter dem grossen Schirm angeboten hat. Die Familie hatte zuvor das Feiertagswochenende in Trumps Luxusressort Mar-a-Lago verbracht. (kaf)