Trump malt US-Flagge falsch aus

Donald Trump sorgte am Freitag mit mangelhaften Kenntnissen der US-Flagge für hämische Kommentare im Internet. Mit First Lady Melania besuchte der US-Präsident ein Kinderspital in Columbus. Die beiden waren dort auf einer Station, die sich vor allem um Kinder kümmert, die von der um sich greifenden Opioid-Krise betroffen sind.

Im ganzen Chaos um seinen Ex-Anwalt Michael Cohen und seinen einstigen Wahlkampfmanager Paul Manafort eigentlich eine gute Gelegenheit, sich von einer anstrengenden Woche zu erholen und für positive Bilder zu sorgen. Doch der US-Präsident verpasste diese Chance mit einem veritablen Eigentor – beim Bilder ausmalen.

US-Gesundheitsminister Alex Azar vertwitterte nach dem Spitalbesuch Bilder, unter anderen auch von Trump, wie er an einem Kindertischchen auf einem Kinderstühlchen sitzt und mit den Kleinen Flaggen ausmalt. Dabei fällt ein Detail auf: nach dem ersten (korrekten) roten Strich malte der Präsident einen blauen Strich auf seine Flagge. Diese besteht aber eigentlich nur aus roten und weissen Streifen.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA