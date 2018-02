Trump prangert Vorverurteilung nach Gewaltvorwürfen an

Nach dem Rücktritt von zwei hochrangigen Mitarbeitern des Weissen Hauses wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt hat US-Präsident Donald Trump eine Vorverurteilung der beiden Männer angeprangert. «Das Leben von Menschen wird zertrümmert durch eine blosse Anschuldigung», schrieb Trump am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. «Manche sind wahr und manche falsch. Manche sind alt und manche sind neu.»

Es gebe aber «keine Erholung für jemanden, der fälschlicherweise beschuldigt wurde - das Leben und die Karriere sind dahin», warnte der US-Präsident in seinem Tweet. «Gibt es so etwas wie Rechtsstaatlichkeit nicht mehr?», fügte Trump hinzu.

Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused - life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?