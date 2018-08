Trump rüttelt am amerikanischen Mythos

Die US-Regierung hat offenbar konkrete Pläne, um legalen Migranten die Einbürgerung oder den Zugang zu einer Aufenthaltsbewilligung, der Green Card, zu erschweren. Trumps Leute haben dabei insbesondere jene Bewerber im Auge, die staatliche Unterstützung erhalten haben, wie die Nachrichtensender NBC und CNN von verschiedenen Quellen erfahren haben. Genannt werden einzelne Programme für finanzschwache Personen, wie Obamacare oder Kinderzulagen.

Hinter den Plänen soll Stephen Miller stecken, ein Berater im Weissen Haus, der die Anzahl der Migranten in den USA verringern will. Die Verschärfung soll ohne Zustimmung des Kongresses möglich sein, schreibt NBC unter Berufung auf vier Personen, welche Millers Pläne einsehen konnten.

Die Änderungen gehen so weit, dass auch Personen die Einbürgerung verwehrt werden kann, wenn im gleichen Haushalt jemand eine staatlich verbilligte Krankenversicherung oder andere Unterstützungen erhalten hat.

Irrglauben der Wähler bedienen

Rund 20 Millionen Menschen wären von den Änderungen betroffen, sagen Immigrationsexperten. Insbesondere jene legalen Einwanderer mit Niedriglohnjobs, die kaum genug verdienen, um ihre Familien durchzubringen. Die Pläne werden nun im Weissen Haus vom Office of Management and Budget geprüft – das ist die letzte Stufe vor der Veröffentlichung.

Auf die Änderung angesprochen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums für Innere Sicherheit, dass die Regierung damit lediglich bestehende Gesetze anwende und den amerikanischen Steuerzahler schütze. Es sollen nur Ausländer in den USA bleiben, die für sich selbst sorgen können. Man wolle damit auch zeigen, dass man verantwortungsbewusst mit den Steuergeldern umgehe.

Damit bediene Donald Trump einmal mehr die Vorurteile und den Irrglauben seiner Wähler, schreibt die «Washington Post» zu den Enthüllungen von NBC. Die Strategie sei klar: Legale Einwanderer als Profiteure des Systems darstellen, welche sich auf Kosten der hart arbeitenden Amerikaner bereichern.

Immigrationsanwälte widersprechen den Darstellungen der Regierungssprecherin. Das bestehende Gesetz sehe vor, Bewerbungen um Einbürgerungen oder für eine Green Card nur abzulehnen, wenn jemand vollkommen von staatlichen Geldern abhängig sei. Dass dies auch wegen Unterstützungsgeldern der Fall sein könnte, haben die Anwälte noch nie erlebt, wie sie der britischen Zeitung «The Independent»sagen.

US-Bürger nutzen mehr Sozialleistungen

Die USA sind eigentlich das Einwanderungsland schlechthin. Nirgends sonst leben so viele eingewanderte Menschen, lange Zeit wurde die Immigration gar gefördert. Hier soll es jeder vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen können, egal ob US-Bürger oder legaler Einwanderer – dieser Mythos des amerikanischen Traums verbreitete sich in alle Ecken der Welt.

Dass die Regierung jetzt gegen legale Einwanderer vorgeht, überrascht die «Washington Post» aber nicht. Trump und sein Berater Miller wollen demnach die Migration zum Hauptthema der Zwischenwahlen im November machen. Mit einer grossen Debatte sollen die amerikanischen Arbeiter gegen die «offenen Grenzen» der Demokraten aufgebracht werden. Was zwar nicht der Wahrheit entspreche, aber den Repulikanern gehe es darum, von Trumps Flops abzulenken, welche den Gegnern nützen könnten – namentlich die Steuererleicherungen für Reiche und Firmen oder die gescheiterten Angriffe auf Obamacare.

Vor allem aber habe das Thema das Potenzial, um auch moderate Republikaner zurückzuholen, die nicht zu Trumps wütender Basis gehören. Mit dem Slogan «Immigranten nutzen den Sozialstaat aus» ziele man auf jene Leute, die für ihre Version des amerikanischen Traums – Haus, Auto, Sicherheit – hart arbeiten. Erzähle man ihnen nun, dass ihre Steuerdollars für die Unterstützung von Immigranten draufgehen, hole man deren Stimmen, auch wenn diese Darstellung gemäss der «Washington Post» nicht die ganze Geschichte erzähle.

In Tat und Wahrheit zeigte eine Studie auf, dass Einwanderer im Vergleich zu im Land geborenen US-Bürgern weniger oft staatliche Unterstützungsleistungen wie beispielsweise Obamacare beziehen und wenn überhaupt, dann auch kleinere Geldbeträge.

Republikanischen Sitz beinahe verloren

Die meisten Republikaner haben die USA bisher stets als Einwanderungsland verteidigt und legale Immigration begrüsst. Nur illegale sehen sie als Problem. Nun werde sich zeigen, ob die Partei vor den Zwischenwahlen von diesem Kurs abweicht und sich mit ihrem von vielen ungeliebten Präsidenten auf legale Einwanderer einschiesst, um Wählerstimmen zu gewinnen.

Eine Hauptprobe haben sie dafür trotz eines Sieges gerade eher verloren. Im traditionell republikanischen Bundesstaat Ohio hat ein Demokrat bei Nachwahlen um einen Sitz in Washington beinahe den republikanischen Kandidaten geschlagen. 50,2 Prozent der Stimmen holte Troy Balderson im Wahlkreis im Nordosten von Columbus, das sind bei rund 200'000 Wählenden gerade mal 1754 Stimmen mehr als der Demokrat Danny O'Connor. Im selben Wahlkreis, der seit 1983 fest in Hand der Republikaner ist, gewann Trump 2016 mit elf Prozent Vorsprung auf Clinton.

Balderson tritt nun die Nachfolge der abgetretenen Republikanerin Pat Tiberi an, seinen Sitz hat er aber nur bis zu den Zwischenwahlen am 6. November auf sicher. Um die Mehrheit im 435-köpfigen Repräsentantenhaus – vergleichbar mit dem Schweizer Nationalrat – zu erhalten, müssten die Demokraten ihren Gegnern dann 23 Plätze abjagen.

Scheitert Trump wieder vor Gericht?

Der Wahlkampf in Ohio wurde von den Republikanern vor allem mit Immigrationsthemen geführt – womit man den traditionell gehaltenen Sitz im Repräsentantenhaus beinahe verlor. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Strategie bei den Wählern nicht verfängt.

Gut möglich wäre aber auch, dass Trump mit seinen Verschärfungsplänen vor Gericht scheitert. Wie schon bei den Dreamers: Der US-Präsident hatte das Daca-Programm zum Schutz junger Migranten im vergangenen September beendet. Wegen Gerichtsverfahren lief es für bestehende Dreamers aber weiter, Neuaufnahmen gab es allerdings keine. Am letzten Freitag hat ein Richter schliesslich entschieden, dass das Programm wieder vollständig eingesetzt werden muss, weil die Regierung es verpasst hatte, eine Neuregelung zu finden.

Jeden Abend Proteste vor dem Weissen Haus

Wegen des harten Umgangs mit Immigranten finden seit mehr als drei Wochen Demonstrationen vor dem Weissen Haus statt – und das jeden Abend. Eine Reihe von Stars hat sich diese Woche den Protesten angeschlossen. Die bekannte Schauspielerin und Komikerin Rosie O'Donnell gab am Montagabend mit rund 30 Sängern und Musikern vor den Toren des Regierungssitzes des Präsidenten in Washington Stücke aus verschiedenen Musicals zum Besten.

«Lasst den Präsidenten unmissverständlich wissen, dass wir leben und dass wir wach und wachsam sind. Wir gehen nicht weg!», rief die Emmy-Preisträgerin O'Donnell den Demonstranten zu. Trump war während der Proteste nicht in Washington, sondern in einem seiner Golfclubs im Bundesstaat New Jersey.

Wegen seiner harten Einwanderungspolitik und seiner heftigen Angriffe auf die Medien steht Trump bei vielen in der Kritik. Die Unzufriedenheit vieler US-Bürger verstärkte sich besonders nach seinem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki im Juli. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin hatte Trump es unterlassen, die mutmasslichen russischen Interventionen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zu verurteilen.

«Nach Helsinki sahen wir, wie katastrophal die Lage ist», sagte John Aravosis, einer der Organisatoren der Proteste vor dem Weissen Haus. Deshalb hätten er und viele andere entschieden, sich Gehör zu verschaffen. (anf/afp)