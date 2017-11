Trump soll Kushner die Schuld an Russland-Ermittlungen geben

Die ersten Anklagen im Zusammenhang mit der Russland-Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller haben das Weisse Haus gemäss einem Bericht der «Vanity Fair» in Aufruhr versetzt. Das Magazin sprach nach eigenen Angaben mit einem halben Dutzend Beratern und Vertrauten von Donald Trump, die ein Impeachment (Amtsenthebungsverfahren) des US-Präsidenten zum ersten Mal nicht mehr nur als Wunschdenken von dessen Gegnern betrachten, sondern als realistische Möglichkeit.

Trump ist demnach frustriert darüber, dass bei den Ermittlungen kein Ende in Sicht ist und ihm gleichzeitig die Hände gebunden sind. Bei einer Entlassung Muellers würde es so aussehen, als ob der Präsident probierte, seine eigene Schuld zu vertuschen. Also sucht Trump stattdessen einen Schuldigen und hat diesen anscheinend in seinem Schwiegersohn und Chefberater Jared Kushner ausgemacht.

«Jared ist der schlechteste Berater im Weissen Haus in der neueren Geschichte.»Sam Nunberg, ehemaliger Wahlkampfhelfer Trumps

Wie eine Quelle gegenüber der «Vanity Fair» bestätigte, hat der US-Präsident am Dienstag mit seinem ehemaligen Chefstrategen Stephen Bannon telefoniert, den er im Sommer entlassen hatte. Trump soll dabei Kushner beschuldigt haben, für die Ernennung des Sonderermittlers Mueller mitverantwortlich zu sein. Denn sein Schwiegersohn hat bei den Entscheidungen, FBI-Chef James Comey und den Nationalen Sicherheitsberater Mike Flynn zu entlassen, eine entscheidende Rolle gespielt. Comeys Entlassung im Mai hatte letztlich zur Berufung von Mueller geführt.

Zudem soll Trump seinem langjährigen Verbündeten Roger Stone in einem Gespräch zugestimmt haben, als dieser Kushner beschuldigte, dem Präsidenten schlechte politische Ratschläge zu geben.

Auch ausserhalb des Weissen Hauses kommt Kushner immer mehr unter Beschuss. «Jared ist der schlechteste politische Berater im Weissen Haus in der neueren Geschichte», sagte Trumps ehemaliger Wahlkampfhelfer Sam Nunberg der «Vanity Fair». «Ich spreche damit nur aus, was bei Fox News, in konservativen Medien, im Senat und im Kongress alle hinter den Kulissen sagen.»

Kushner räumt Russland-Kontakte ein

Kushner, der mit Trumps Tochter Ivanka verheiratet ist, steht selbst unter Beobachtung des Sonderermittlers Mueller. Wegen seiner möglichen Rolle in der Russland-Affäre musste er schon zu Anhörungen vor dem Senat und dem Abgeordnetenhaus erscheinen.

Der Chefberater des Präsidenten traf sich unter anderem mit dem ehemaligen russischen Botschafter Sergei Kisljak sowie dem Vorsitzenden der staatseigenen russischen VEB-Bank, Sergei Gorkow, dem enge Verbindungen zu Wladimir Putin nachgesagt werden. In einer Stellungnahme räumte Kushner «vielleicht vier» Kontakte mit russischen Vertretern ein. Eine Verwicklung in die Affäre um die mutmassliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf wies er jedoch zurück.

(wig.)