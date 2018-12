Trump soll Schweigegeld-Deal persönlich miteingefädelt haben

In der Affäre um die Schweigegeldzahlungen an zwei ehemalige Sexualpartnerinnen von US-Präsident Donald Trump berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, Trump habe einer wichtigen Sitzung zur Einfädelung der Abmachungen persönlich beigewohnt. Der Immobilienmogul sei bei einem Treffen im August 2015 mit im Raum gewesen, als Cohen und der Verleger des US-Skandalblatts «National Enquirer», David Pecker, den Plan besprachen, wie NBC und CNN berichten und damit eine frühere Recherche des «Wall Street Journals» bestätigen. Das ist heikel für den US-Präsidenten, zumal sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen in der Affäre bereits verurteilt wurde, weil eben diese Zahlungen nach Auffassung des Richters gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstiessen.

Bei der Affäre geht es um die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das ehemalige «Playboy»-Model Karen McDougal während des Wahlkampfs. Im ersten Fall zahlte Cohen im Rahmen eines Geheimhaltungsvertrags 130’000 Dollar an Daniels – sie machte ihre Geschichte nach der Wahl jedoch trotzdem publik. Im zweiten Fall kaufte Peckers Medienunternehmen McDougal die Exklusivrechte an ihrer Geschichte ab – ohne dabei jemals die Absicht gehabt zu haben, die Geschichte zu veröffentlichen. Gemäss den Bundesanwälten ging es «in Absprache» mit Trumps Wahlkampfteam darum, die Geschichte unter Verschluss zu halten.

«In Koordination mit und im Auftrag» von Trump

Cohen und Pecker haben beide ihre Rolle in der Affäre bereits zugegeben. Cohen wurde am Mittwoch zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, unter anderem wegen eben jener zwei Schweigegeldzahlungen. Der Bundesrichter in New York pflichtete den Ermittlern bei, dass es sich bei den undeklarierten Zahlungen um illegale Wahlkampfspenden an Trumps Kampagne handelte.

Cohen sagte aus, dass er diese Zahlungen «in Koordination mit und im Auftrag» Trumps arrangiert habe – und brachte den Präsidenten damit direkt mit dem Gesetzesverstoss in Verbindung. Am Mittwoch wurde zudem ein Bericht der Ermittler veröffentlicht, in dem erwähnt wird, dass neben Cohen und Pecker zusätzlich noch «ein oder mehrere Mitglieder der Trump-Kampagne» im Raum waren. Eine dieser Personen soll also der heutige US-Präsident selbst gewesen sein.

Trump bestritt am Donnerstag, in die Gesetzesbrüche Cohens verwickelt gewesen zu sein. Er habe Cohen «nie angewiesen, das Gesetz zu brechen», schrieb der US-Präsident am Donnerstag auf Twitter. Cohen habe als Anwalt «das Gesetz kennen müssen». Als Anwalt hafte er auch in hohem Masse dafür, «wenn ein Fehler gemacht wird». Am Montag hatte Trump gewittert, es habe sich um eine «simple private Transaktion» gehandelt.

Hohe Hürden für Anklage eines Amtsinhabers

Solange Trump Präsident ist, muss er sich hauptsächlich um die politische Folgen dieser Affäre Sorgen machen. Obwohl es die amerikanische Verfassung es nicht ausdrücklich untersagt, gilt im Justizdepartement (DOJ) nämlich die gängige Praxis, dass ein Amtsinhaber nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. «Nach dieser Lesart könnte Trump erst dann angeklagt werden, wenn er aus dem Amt scheidet, entweder weil seine Amtszeit endet oder weil es zum Amtsenthebungsverfahren kommt», erklärte etwa Joshua Dressler, Rechtsprofessor an der Ohio State University, der «Zeit». Die Mehrheit der Rechtsexperten im Land halten es denn auch für unwahrscheinlich, dass Trump noch während seiner Amtszeit von der Justiz angeklagt und damit ein neuer Präzedenzfall geschaffen würde.

Garrett Epps, ein Professor für Verfassungsrecht an der University of Baltimore, hat für die Zeitschrift «The Atlantic» die vier internen DOJ-Rechtsgutachten der letzten 50 Jahre aufgearbeitet. Das Ergebnis: Bislang wurde nur einmal vorgeschlagen, Anklage gegen einen amtierenden US-Präsident zu erheben. Die drei anderen Gutachten–zu den Fällen Richard Nixon und Bill Clinton–rieten von einer Anklage ab. Eines der Memos erklärte das so:

«Die Gründer bedachten, wer die ausserordentliche Macht besitzen soll, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzugeleiten. Sie gaben diese Verantwortung den gewählten Abgeordneten des Kongresses. Es wäre unvereinbar mit diesem sorgfältig überlegten Urteil, einer nicht gewählten Grand Jury und einem Staatsanwalt zu erlauben, einen Präsidenten de facto zu ‹entfernen›, indem sie Strafanzeige gegen ihn erstatten.»

Die einzige Meinung für eine Anklage war ein Gutachten aus dem Jahr 1998 im Rahmen der Affäre um die Meineide Clintons. Der Verfassungsrechtler Ronald W. Rotunda beriet damals den unabhängigen Ermittler Kenneth Starr–der Robert Mueller seiner Zeit–und schrieb ihm im Vertrauten, im spezifischen Fall Clinton könnte der Präsident durchaus angeklagt werden. Rotunda führte drei Argumente ins Feld:

Das Oberste Gericht hielt wiederholt fest, dass niemand über dem Gesetz steht–auch nicht der Präsident.

Die unabhängige Untersuchung wurde mit dem Einverständnis Clintons geschaffen; er hatte also implizit zugestimmt, womöglich angeklagt zu werden.

Die Vergehen Clintons betrafen nicht sein Verhalten als Präsident.

Nachdem er mit einem halben Dutzend Rechtsexperten gesprochen hatte, kam Epps zum Schluss, obwohl die Hürden hoch seien, sei es letztlich eine Frage des Vergehens und der Beweislage. «Wir wissen einfach nicht, ob es erlaubt ist–bis die Beweislage einen Ermittler dazu bringt, im Interesse der Gerechtigkeit oder dem Überleben der Nation einen amtierenden Präsidenten anzuklagen. ... Dann wär erst einmal die Hölle los. Und dann, wenn sich alles gelegt hat, hätten wir unsere Antwort.»

In Clintons Fall wurde dieses Problem letztlich umgangen. Die geschaffene Stelle des unabhängigen Ermittlers hatte in ihren Statuten die gesetzliche Pflicht eingebaut, dem Kongress Informationen zugänglich zu machen, «die möglicherweise zu einem Amtsenthebungsverfahren führen könnten». Und so schrieb der Sonderermittler seinen mittlerweile berühmten «Starr Report» zuhanden des Kongresses und listete darin mögliche Gründe für eine Amtsenthebung auf. Letztlich leitete das Repräsentantenhaus das Verfahren ein. Der Senat enthob Clinton dann aber nicht des Amtes: Trotz der klaren Beweislage hielten die Demokraten zu ihrem Präsidenten und die nötige Zweidrittelmehrheit kam nicht zusammen. Wie Hannah Arendt einst schrieb: «Niemand hat jemals daran gezweifelt, dass sich die Wahrheit und die Politik eher schlecht miteinander vertragen.»

(Mit einzelnen Textauszügen der Nachrichtenagentur SDA.)

(Redaktion Tamedia)