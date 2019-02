Trump stösst mit seiner Mauer ins Surreale vor

Die Mauer: Eine fixe Idee, ein Spuk und doch ein Mittel zur Mobilisierung von Donald Trumps Anhängerschaft. Nach zwei Jahren Präsidentschaft steht jedoch kein einziger Kilometer neuer Mauer an der US-Grenze zu Mexiko. Und dies, obwohl Trumps Republikanische Partei vom Januar 2017 bis zum Januar 2019 Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses hatte, das Geld für den Bau der Mauer also hätte bewilligen können.

Für Donald Trump scheint die Mauer trotzdem zu existieren, als Produkt der Imagination. Die Welt als Wille und Vorstellung, das ist der Ort, an dem die Mauer errichtet wird. Im Zuge eines Kompromisses mit den Demokraten wird Trump jetzt lediglich 1.375 Milliarden Dollar für Grenzbefestigungen erhalten, gerade mal genug für 90 Kilometer.

Die Idee von Trumps Beratern

Aber die Mauer wird ja längst gebaut. «Damit ihr es wisst: Wir bauen die Mauer sowieso», sagte Trump am Montag bei einer Kundgebung im texanischen El Paso. In der Halle hing ein riesiges Banner: «Stellt die Mauer fertig» stand darauf. Aber wie gesagt ist die Mauer überhaupt nicht im Bau. Es wurden bislang lediglich alte Grenzbefestigungen ausgebessert.

Schon im April 2018 hatte Trump verkündet, man habe begonnen, «die Mauer zu bauen». Im Dezember 2018 sagte er, grosse Abschnitte der Mauer seien «bereits gebaut worden». Wieder und wieder erweckt Trump sein Phantomprojekt zum Leben. Er gaukelt seiner Basis vor, etwas existiere, obschon es nicht existiert. Denn der Glaube an die Mauer ist ungebrochen bei seinen Fans.

Dabei sollte die Mauer den angehenden Präsidentschaftskandidaten Trump eigentlich nur daran erinnern, bei öffentlichen Auftritten über Einwanderung und Einwanderer zu sprechen. «Roger Stone und ich haben die Idee einer Mauer erfunden und mit Steve Bannon darüber geredet – wir wollten sichergehen, dass er über Immigration redet», beschrieb Trumps Ex-Berater Sam Nunberg die Gedächtnisstütze für Trump.

Der Kandidat nahm sie dankbar an. Denn bald merkte er, wie die Erwähnung der Mauer seine Zuhörer in Wallung versetzte. «Wissen Sie, wenn es ein bisschen langweilig wird, und wenn ich merke, dass die Leute gehen, dann sage ich einfach ‘Wir bauen die Mauer’ – und schon heben sie ab», sagte Trump der «New York Times»

Wer geht hier wem auf den Leim?

Im Wahlkampf und danach redete Trump unablässig über die Mauer. Hunderte Male. «Ich werde eine grosse, grosse Mauer an unserer Südgrenze bauen, Mexiko wird dafür bezahlen», sagte er in einer Endlosschlaufe. Als Trump ins Weisse Haus einzog und klar wurde, dass Mexiko nicht für die Kosten der Mauer geradestehen werde, polte Trump um: Mexiko werde «indirekt» durch einen neuen Handelsvertrag für die Mauer aufkommen, erklärte er.

«Übrigens wird Kanada dafür bezahlen, vielleicht kann ich Kanada dazu kriegen?», fragte Trump sogar. Als Präsident machte er auch gewisse Abstriche, was die Konstruktion anbelangte: Statt Beton könne es ja Stahl sein, das halte besser. «Hoch» werde ein solcher Zaun sein, um zu verhindern, dass Trucks einfach «darüberwegfahren».

Die Ingenieure hätten ihm gesagt, sie wollten «kein Beton haben», so Trump. «Ich habe gesagt, okay, benützt Stahl, das ist stärker». Ob Stahl oder Beton: Beides war okay. Allerdings gab es keine andere Wahl, «als eine mächtige Mauer oder Stahlbarriere zu bauen».

Die Mauer bleibt bis auf weiteres ein Phantasiegebilde. Doch niemand weiss, bis zu welchem Grad Trumps Anhängerschaft dem Präsidenten auf den Leim gegangen ist und wirklich glaubt, die Mauer werde im Eiltempo gebaut. Was Trump selber glaubt, steht gleichfalls in den Sternen. (Tages-Anzeiger)