Trump will Green-Card-Lotterie abschaffen

US-Präsident Donald Trump will die Lotterie für Green Cards abschaffen. Die Verlosung verschafft jährlich bis zu 50'000 Ausländern aus aller Welt einen dauerhaften Aufenthaltsstatus mit Arbeitserlaubnis in den USA. «Der Terrorist kam in unser Land über das sogenannte ‹Diversity Visa Lottery Program›», schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Der mutmassliche Attentäter von Manhattan soll seine Green Card im Rahmen des Visa-Lotterie-Programms erhalten haben. Trump schreibt weiter auf Twitter, er kämpfe für ein System, das auf den beruflichen Fähigkeiten der Bewerber basiere, und keine «Demokraten-Lotterie-Systeme» mehr.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Europäische Probleme

Der demokratische Senator Chuck Schumer hatte die Green-Card-Lotterie in den Neunzigerjahren eingeführt. Diese helfe dabei, europäische Probleme zu importieren, schreibt Trump in einem weiteren Tweet. «Wir werden diesen Wahnsinn stoppen!» Allerdings soll der Verdächtige aus Usbekistan stammen.

"Senator Chuck Schumer helping to import Europes problems" said Col.Tony Shaffer. We will stop this craziness! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Der 29-jährige Attentäter ist laut US-Medienberichten 2010 aus Usbekistan in die USA gekommen und hat zuletzt im Bundesstaat New Jersey gelebt. Der Mann soll mit dem IS «assoziiert» sein.

(oli)