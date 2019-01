Trump will die beste Raketenabwehr der Welt

Die USA wollen ihre Raketentechnik zur Abwehr von Gefahren etwa aus Nordkorea, dem Iran sowie China und Russland ausweiten. Das gab Präsident Donald Trump am Donnerstag bei der Vorstellung eines Strategiepapiers im Pentagon bekannt.

Widersacher und «Schurkenregime» auf der ganzen Welt bauten ihre Raketenarsenale stetig aus und konzentrierten sich auf die Entwicklung von Langstreckenraketen, die Ziele in den USA erreichen könnten, sagte Trump. Darauf müsse Amerika reagieren.

Zu den im Strategiepapier umrissenen Investitionen könnten auch Systeme gehören, die im Weltraum stationiert sind. Das All sei ein neuer Gefechtsschauplatz, unterstrich Trump.

Ob die Regierung die Projekte tatsächlich umsetzen kann, hängt davon ab, ob sie die Finanzierung sicherstellen kann. Nichtsdestotrotz dürfte die blosse Ankündigung die Sorgen vor einem neuen Wettrüsten befeuern.

Hilfe aus dem All

Mit den neuen Investitionen will sich Trumps Regierung nach eigenen Worten neben ballistischen Raketen auch gegen Marschflugkörper oder Hyperschall-Raketen rüsten. Dabei werden explizit Russland und China genannt. Die russische Regierung hatte im Dezember einen neuen Raketentyp getestet, der nach Darstellung des Kremls 27 Mal so schnell wie der Schall ist.

«Das All ist ein neuer Gefechtsschauplatz»: US-Präsident Donald Trump stellt im Pentagon in Arlington seine Raketenpläne vor. (17. Januar 2019) Bild: Kevin Lamarque/Reuters

Zu den neuen Vorschlägen des Pentagons aus dem Papier mit dem Namen «Missile Defense Review» (Überprüfung der Raketenabwehr) gehören Sensoren im All, die Raketenstarts in anderen Staaten schneller erkennen sollen.

Ausserdem schlägt die Regierung eine Studie zu einem Abwehrsystem im Weltraum vor, mit dem feindliche Raketen abgeschossen werden könnten. Vorerst sollen solche Waffen aber noch nicht tatsächlich entwickelt werden, es handelt sich um Untersuchungen dazu.

Neues Wettrüsten befürchtet

Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan ging bei der Vorstellung des Papiers darauf ein, dass es unter Trump zu einer Annäherung mit Nordkorea kam. Dennoch stellten Pyongyangs Raketen weiterhin eine signifikante Bedrohung für die USA dar, ebenso wie die des Irans, sagte er.

An mehreren Stellen in dem Papier werden zudem Russland und China als Grund dafür genannt, dass die USA ihr Abwehrsystem verbessern müssten. Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Regierung die beiden Länder in einem Papier so herausstellt. Beobachter fürchten ein neues Wettrüsten.

Test des Aegis-Raketenabwehrsystems des US-Militärs zum Abfangen ballistischer Mittelstreckenraketen auf der Insel Kauai in Hawaii. (10. Dezember 2018) Bild: Mark Wright/Missile Defense Agency/AP/Keystone

Diese Sorge wird auch dadurch genährt, dass die USA Russland ein Ultimatum zum gut 30 Jahre alten INF-Vertrag über das Verbot nuklearer Mittelstreckensysteme gestellt haben. Trumps Regierung will sich vom 2. Februar an nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlen, wenn Russland nicht bis dahin die Zerstörung neuer Marschflugkörper zusagt.

Das letzte Mal, dass die US-Regierung eine «Missile Defense Review» vorlegte, war 2010 unter Trumps demokratischem Vorgänger Barack Obama. In den vergangenen Jahren hatte das US-Militär das derzeitige Raketenabwehrsystem mehrfach getestet. Von zehn Tests schlugen fünf fehl.

(oli/sda)