Trump wirft sozialen Medien «Zensur» vor

US-Präsident Donald Trump hat Online-Netzwerken die «Zensur» konservativer Meinungen vorgeworfen. «Sie unterdrücken die Meinungen vieler Menschen des rechten Spektrums und gehen gleichzeitig gegen andere gar nicht vor», schrieb er am Samstag beim Kurzbotschaftendienst Twitter.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others.......