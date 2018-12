Trump zu 7-Jährigem: «Du glaubst noch an den Weihnachtsmann?»

US-Präsident Donald Trump und seine First Lady Melania haben an Heiligabend beim traditionellen Weihnachtsmann-Radar Anrufe von Kindern entgegengenommen - trotz des sogenannten Shutdowns der US-Regierung im Streit um die Finanzierung der von Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Über 1500 Freiwillige betrieben am Abend diesen Dienst des nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (NORAD), mit dem der Flug von Santa Claus um die Welt auf Radarschirmen verfolgt wird.

Diesen sogenannten Santa-Tracker gibt es bereits seit Jahrzehnten. Dabei können Kinder anrufen und die aktuelle Position des Weihnachtsmanns erfragen. Traditionell hilft die jeweilige Präsidentenfamilie bei der Annahme der vielen Anrufe. Der Flug des mit Geschenken beladenen Schlittens kann auch Online verfolgt werden.

Melania Trump: Tolles Erlebnis

«Du glaubst noch an den Weihnachtsmann? Denn mit sieben Jahren ist das an der Grenze, nicht wahr?», fragte der Präsident einen jungen Anrufer, wie Pool-Reporter aus dem Weissen Haus berichteten. Auf den sozialen Medien reagierten viele Nutzer schockiert über diese Aussage von Trump gegenüber dem Siebenjährigen:

Trump ist wie eine Karikatur seiner selbst. Jetzt hat er einem Kind, das angerufen hat um zu erfahren wo Santa gerade ist (Tradition für Präsidenten am Weihnachtsabend), erklärt, dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Warum ist man so? https://t.co/D3BbhU4uK9 — Natascha St (@Rabid_Glow) 25. Dezember 2018

CNN-Analystin Juliette Kayyem schrieb auf Twitter: «Das war das einzige Mal, dass er lügen sollte!»

Just tuning in here but....

THIS IS THE ONE TIME WE NEEDED HIM TO LIE! https://t.co/xJUfymebz5 — Juliette Kayyem (@juliettekayyem) 25. Dezember 2018

Die New York Times fand für den Siebenjährigen immerhin etwas Aufmunterung und schrieb, dass der nun wohl eine Geschichte habe, die er den Rest seines Lebens erzählen könne. Zudem hätte er wohl ohnehin bald herausgefunden, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt, rechnet die NY Times vor, denn die meisten Kinder würden den Glauben zwischen 5 und 8 verlieren. Bei den Fünfjährigen glauben noch rund 85 Prozent an den Santa Clause, im Alter von 8 Jahren nur noch 25 Prozent. So gesehen lag Trump mit dem Spruch über den Glauben des Siebenjährigen also zumindest mathematisch richtig. Ob es auch im Geiste der Weihnachtstage richtig war, ist eine andere Frage.

Immerhin: Einem anderen Kind wünschte der US-Präsident: «Habe ein tolles Weihnachten, und wir reden wieder miteinander. OK?»

First Lady Melania wünschte einem Kind: «Ich hoffe, Deine Träume werden wahr.» Sie freute sich später über ein tolles Erlebnis. «Kindern im Land beim Verfolgen von Santa zu helfen wird eine meiner Lieblingstraditionen», twitterte die Präsidenten-Gattin.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta–#ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI — Melania Trump (@FLOTUS) 25. Dezember 2018

(anf/sda)