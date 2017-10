Trumps Ex-Berater wegen Verschwörung angeklagt

Der frühere Wahlkampfvorsitzende von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, und ein ehemaliger Geschäftspartner, Rick Gates, sind wegen Verschwörung gegen die USA und anderer Vorwürfe angeklagt worden.

Es sind die ersten offiziellen Vorwürfe, die sich aus der Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Präsidentschaftskampagne und Russland ergeben haben. Die beiden Männer stellten sich der Bundespolizei FBI und sollten heute vor Gericht erscheinen.

Vorwurf der Geldwäsche

Die bei einem Bundesgericht in Washington eingereichte Anklageschrift wirft Manafort und Gates vor, Millionen von Dollar durch ausländische Firmen und Bankkonten transferiert zu haben. Sie beinhaltet zwölf Anklagepunkte, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, Handeln als nicht registrierter ausländischer Agent und mehrere Vorwürfe, die damit zu tun haben, ausländische Bankkonten nicht den US-Behörden gemeldet zu haben.

Die Anklage wirft den beiden vor, Geld über versteckte Bankkonten auf Zypern, St. Vincent und den Seychellen bewegt zu haben. Insgesamt sollen mehr als 75 Millionen Dollar durch Offshore-Konten geflossen sein. Manafort wird die Geldwäsche von mehr als 18 Millionen Dollar zur Last gelegt.

Prorussische Interessen

Der 68-jährige Manafort war im August 2016 als Trumps Wahlkampfvorsitzender entlassen worden, nachdem bekannt geworden war, dass er für einen verdeckten Lobbyeinsatz für prorussische Interessen in der Ukraine zuständig gewesen war. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass Manafort vor zehn Jahren auch einen russischen Milliardär repräsentiert habe, mit dem Ziel, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu helfen.

Das Weisse Haus wollte sich heute zunächst nicht äussern. Ein Sprecher für Manafort reagierte zunächst nicht auf Anfragen für einen Kommentar. Gates war nicht nur Manaforts wichtigster Stellvertreter, sondern auch ein zentraler Akteur aus Trumps Kampagne – auch nach Manaforts Entlassung.

Manafort schon lange im Visier des FBI

Mueller war im Mai als Sonderermittler damit beauftragt worden, die Untersuchung des US-Justizministeriums zu leiten, bei der es darum geht, ob der Kreml mit Mitarbeitern der Trump-Kampagne zusammenarbeitete, um die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen.

Die Ermittler haben sich auf Trump-Mitarbeiter wie Manafort und den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn konzentriert. Manaforts Haus war im Juli von Agenten durchsucht worden, die es auf Steuer- und internationale Bankunterlagen abgesehen hatten. Flynn musste im Februar zurücktreten, nachdem das Weisse Haus ihm Irreführung bezüglich seiner Unterhaltungen mit dem russischen Botschafter in den USA vorgeworfen hatte.

Manafort ist Bestandteil einer seit langem existierenden FBI-Untersuchung zu seinen Geschäften in der Ukraine und seiner Arbeit für den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Diese Untersuchung wurde in Muellers breitere Untersuchung aufgenommen.

Verstoss gegen Bundestransparenzgesetz

Manafort hatte zuvor jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Arbeit in der Ukraine bestritten. Vor kurzem registrierte er sich beim US-Justizministerium als ausländischer Agent wegen ukrainischer Arbeit, die in Washington erfolgte. Die Anmeldung kam rückwirkend, was ein Eingeständnis darstellte, dass er in Washington gegen das Bundestransparenzgesetz verstossen hatte.

Muellers Untersuchung reicht bis ins Weisse Haus, da er die Umstände der Entlassung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey näher betrachtet. Ermittler haben umfassende Unterlagen vom Weissen Haus über zentrale Massnahmen seit Trumps Amtsantritt beantragt.

Trump sieht sich nicht durch Anklage betroffen

Donald Trump sieht sich von der erhobenen Anklage nicht selbst betroffen. Die Anklage beziehe sich auf Vorgänge, die «Jahre her» seien, und damit auf einen Zeitraum, in dem Manafort noch nicht seinem Wahlkampfteam angehört habe, schrieb Trump heute im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus?????