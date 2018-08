Trumps Ex-Mitarbeiterin macht heimliche Aufnahmen publik

Vor der Veröffentlichung ihres Enthüllungsbuchs hat eine frühere Mitarbeiterin von US-Präsident Donald Trump heimliche Tonbandaufnahmen aus dem Weissen Haus veröffentlicht. Omarosa Manigault Newman machte am Sonntag einen Mitschnitt ihres Entlassungsgesprächs mit Stabschef John Kelly publik, am Montag veröffentlichte sie ein vertrauliches Gespräch mit dem US-Präsidenten selbst.

Newman, die durch Trumps Reality-Show «The Apprentice» bekannt wurde, war nach Trumps Wahlsieg zur Kommunikationsdirektorin des Büros des Weissen Hauses für öffentliche Beteiligung ernannt worden. Im Dezember wurde sie entlassen. In ihrem Buch «Unhinged» (auf deutsch etwa: «Gestört» oder «Aus den Angeln gehoben»), das am Dienstag in die Buchläden kommt, beschreibt sie Trump als «Rassisten».

Ausserordentlicher Akt

Die Veröffentlichung der Mitschnitte ist ungewöhnlich, denn der Situation Room im Weissen Haus, in dem Manigault Newman 2017 von Kelly gefeuert wurde, ist ein Ort höchster Vertraulichkeit. Elektronische Geräte sind dort normalerweise verboten. Auf dem Band ist eine Stimme zu hören, die diejenige Kellys sein soll. Er wirft der 44-jährigen Afroamerikanerin «bedeutende Integritätsprobleme» vor.

«Integritätsprobleme»: Die Audioaufnahme wurde von NBC veröffentlicht. (12. August 2018) Video: Youtube/NBC News

Am Montag veröffentlichte NBC noch einen zweiten Mitschnitt. Zu hören ist demnach eine Unterhaltung, die Manigault Newman nach ihrer Entlassung mit Trump führte; der US-Präsident scheint von der Entlassung seiner engen Mitarbeiterin gerade erst gehört zu haben.

«Omarosa? Omarosa, was ist los?», fragt Trump in der Aufnahme. «Ich habe gerade in den Nachrichten gesehen, dass du darüber nachdenkst wegzugehen? Was ist passiert? Niemand hat mir etwas davon erzählt.» Trump fügt hinzu: «Ich wusste es nicht. Ich mag es gar nicht, dass du gehst.»

«Ich wusste es nicht. Ich mag es gar nicht, dass du gehst»: Das Telefongespräch mit Trump. (13. August 2018) Video: CNN mit Material von NBC

Nach der Veröffentlichung der Mitschnitte bezeichnete Trump seine langjährige Bekannte als «Abschaum» und schrieb eine Serie wütender Tweets. Die «verrückte Omarosa» sei schon bei «The Apprentice» drei Mal gefeuert worden, schrieb Trump. Nun sei sie «zum letzten Mal gefeuert worden».

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....