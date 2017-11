Trumps Sohn hatte Kontakt mit Wikileaks

In der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump ist bekannt geworden, dass dessen ältester Sohn während des Wahlkampfs Kontakt mit der Enthüllungsplattform Wikileaks hatte. Donald Trump Jr. veröffentlichte am Montagabend diesbezüglich Nachrichten.

Dies zeigen eine Kommunikation zwischen ihm und dem Twitterkonto von Wikileaks. Zuvor hatte das Magazin «The Atlantic» über den Austausch berichtet.

Wikileaks asked Donald Trump Jr. to spread its work, contest the election results, and have Assange appointed ambassador to the U.S. @JuliaIoffe on their secret correspondence: https://t.co/lgwxlOXwd6 pic.twitter.com/i0uKn17XH0

Wikileaks hatte während des Präsidentschaftswahlkampfs gehackte E-Mails aus dem demokratischen Lager um Hillary Clinton veröffentlicht. Das schadete Clinton sehr. US-Geheimdienste beschuldigen die russische Regierung, hinter den Hacking-Angriffen zu stehen.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA