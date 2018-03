Trumps Trugbild

Dianne Feinstein (84) kugelte sich vor Freude wie ein kleines Kind. Die demokratische Senatorin konnte es kaum fassen, als der neben ihr sitzende Donald Trump Hand zu einer Verschärfung der Waffengesetze bot. Feinstein bemüht sich seit Jahren um ein Verbot von Sturmgewehren wie dem AR-15, mit dem am Valentinstag in einer Schule in Florida 17 Menschen erschossen wurden. «Dianne, du könntest ja das, was du hast, auch in die Vorlage hineintun», offerierte Trump an einem Treffen von Kongresspolitikern im Weissen Haus.

Was an der live übertragenen Sitzung am Mittwoch unter Demokraten ungläubiges Staunen auslöste, versetzte die anwesenden Republikaner in Panik. Trump schien neben dem Sturmgewehrverbot auch mit anderen, von ihnen konsequent abgelehnten Vorschlägen zu liebäugeln. Er sprach zustimmend über eine Gesetzesvorlage, die Hintergrundprüfungen auf Waffenkäufe an «Gun Shows» und im Internet ausweiten will. Er forderte eine Altersgrenze von 21 statt 18 Jahren für Gewehrkäufer. Und er befürwortete die vorbeugende Beschlagnahmung der Waffen von geistig gestörten oder gefährlichen Eigentümern ohne Gerichtsbeschluss.

Lobbyisten greifen zum Telefon

Kaum hatten sie Trump gehört, griffen Lobbyisten der mächtigen National Rifle Association (NRA) zu den Telefonen, um alliierte Kongressmitglieder zu Disziplin zu mahnen. «Es sah gut aus im Fernsehen», sagte NRA-Sprecherin Dana Loesch gestern über Trumps Diskussionsrunde, «doch es ist keine gute Politik.» Die Waffenlobby wehrt sich gegen jegliche neuen Gesetze. Sie fordert stattdessen, dass bestehende Regeln für Hintergrundprüfungen besser befolgt werden. Eine Anhebung der Altersgrenze lehnt die NRA nach dem Motto «Wehret den Anfängen» ab.

Die NRA zählt zu den frühesten Fans von Donald Trump; im Wahlkampf spendete sie ihm 30 Millionen Dollar. Einmal im Amt, versicherte Trump die Organisation immer wieder seiner Unterstützung. «Ich werde euch nie fallenlassen», versprach er an ihrer letzten Jahresversammlung. Das hinderte ihn aber nicht daran, nun das wichtigste NRA-Anliegen – die gegenseitige Anerkennung von Waffentragbewilligungen zwischen den Gliedstaaten – als unrealistisch abzutun.

Wie eine Fahne im Wind

Trump erwies sich einmal mehr als unsteter Bundesgenosse. Letzten Herbst hatte er seine Anhänger vor den Kopf gestossen, als er einen republikanischen Reformvorschlag für die Krankenversicherung als «gemein» abkanzelte. Im Januar machte er an einer Diskussionssitzung im Weissen Haus glauben, er sei ohne Weiteres für die Legalisierung der als Kinder illegal eingereisten «Dreamer». Bei beiden Themen führten Trumps überraschende Positionsbezüge nirgendwo hin. Er schien weniger einer Ideologie oder Strategie zu folgen als vielmehr seinem Gefühl und dem Wunsch, den Vermittler zu spielen.

Trump sei «fast übernatürlich eingestimmt auf die wechselnden Gemütslagen der Öffentlichkeit und tief beeinflusst von dem, was er am Fernsehen sieht», schreibt der konservative Kritiker Rick Wilson. Nach dem Massaker in Florida habe der Präsident am Bildschirm die betroffenen Schüler reden sehen und gefunden, nun sei der Moment für «gun control» gekommen.

Meinungswechsel innert 48 Stunden

Kongressmitglieder, die Trump inzwischen kennen, reagierten skeptisch auf dessen Avancen. «Diesen Film haben wir schon einmal gesehen», sagte der republikanische Senator Lindsey Graham. Sein demokratischer Kollege Dick Durbin pflichtete ihm bei: «Ich bin schon in vielen Sitzungen mit dem Präsidenten gewesen, an denen er ähnliche Versprechungen machte. Sei nicht überrascht, wenn er seine Meinung in 48 Stunden ändert.»

Tatsächlich signalisierte ein Tweet von gestern bereits eine Wende zurück zu einer harten, NRA-getreuen Position. Zudem will Trump in den kommenden Wochen aktiv am Kampf um Kongresssitze in den Zwischenwahlen vom November teilnehmen. Und in der Waffenfrage, das zeigt die Erfahrung, mobilisieren nicht Kompromisse die Wähler, sondern radikale Haltungen. (Basler Zeitung)