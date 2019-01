Tanzende US-Abgeordnete doppelt auf Twitter nach

Ein anonymer Twitter-Nutzer hat ein Video aus der Studentenzeit von Alexandria Ocasio-Cortez veröffentlicht. Es zeigt die New Yorkerin tanzend auf dem Dach eines Gebäudes. Politische Gegner witterten schon den Untergang der 29-Jährigen. Doch passiert ist das Gegenteil.

«Hier ist Amerikas beliebteste Besserwisserin, die sich wie ein Dummkopf benimmt», schrieb der anonyme Nutzer, der sein Twitter-Konto unterdessen gelöscht hat. «Highschool-Video von ‹Sandy› Ocasio-Cortez», fügte er hinzu.

The 3 stages of every single MAGA/QAnon/pepe/Proud Boy/alt-right Twitter account. EVERY SINGLE ONE: pic.twitter.com/ievIN0FQEl — Patton Oswalt (@pattonoswalt) January 4, 2019

Tatsächlich stammt das Video aus den Studentenjahren der jüngsten Frau, die jemals in den US-Kongress gewählt wurde. Es war Teil eines längeren Videos, das sie während ihres Studiums an der Universität von Boston gedreht hatte.

«In Wirklichkeit reich»

Anstatt Ocasio-Cortez blosszustellen, hat das Video nun ihre Popularität gesteigert. In den sozialen Medien hat eine Welle des Lobs eingesetzt. «Ein entzückender Tanz, schön zu sehen, wie sie Spass mit ihren Freunden hat», lauten Kommentare.

Auch der Schauspieler Russell Crowe hat sich zum Video geäussert. «Je mehr Politiker wie Alexandria Ocasio-Cortez wir haben, desto eher werden wir alle tanzen», schrieb er auf Twitter.

The more politicians we have like @AOC the sooner we’ll all be dancing. This is a real person, in touch with her roots. She has a perspective, a work ethic & a humanity based philosophy that seeks the best outcome for the most people..

More power to her. https://t.co/NEKPAm14Cm — Russell Crowe (@russellcrowe) January 3, 2019

Ocasio-Cortez legt nach

Wenige Stunden nach den kritischen Diskussionen um das Video aus ihrer Studentenzeit hat die Politikerin aus New York mit einer beispiellosen Charmeoffensive nachgelegt: Auf Twitter veröffentlichte sie einen 11-Sekunden-Videoclip, in dem sie vor Betreten ihres Büros in Washington eine kleine Tanzeinlage zum Besten gibt. Untermalt wird der Clip mit dem Song «War», einer der bekanntesten Antikriegssongs von Edwin Starr:

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! ????????



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4. Januar 2019

Seit ihrem Wahlerfolg bei den Midterms im November 2018 wird die Demokratin immer wieder von rechten Websites angegriffen. Die Behauptung, sie gebe sich nur arm, sei in Wirklichkeit aber reich, taucht immer wieder auf.

Nach ihrer Wahl machte Ocasio-Cortez Schlagzeilen, als sie sagte, ihr fehle das Geld für eine Wohnung in Washington. Wie viele Millennials schlägt sie sich mit dem Kampf gegen das leere Portemonnaie herum. Kritiker nehmen ihr dies jedoch nicht ab, weil sie stets gut gekleidet in der Öffentlichkeit auftritt.

Ocasio-Cortez setzt sich für eine Krankenversicherung für alle US-Bürger ein. Zudem hat sie eine Kampagne gestartet, mit der sie den Klimawandel zu einem wichtigen Thema im Kongress machen will. Die Aktivistin führt auf Instagram ein Videotagebuch, in dem sie ihre Amtszeit Washington dokumentiert.

Die Tochter von Eltern aus Puerto Rico wuchs in der Bronx auf. Zuletzt arbeitete sie als Kellnerin in einem Restaurant in Manhattan.

