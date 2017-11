US-Sheriff dreht am Rad

Donald Trump ist mit fehlender politischer Korrektheit ins Amt des US-Präsidenten gewählt worden. Auch als mächtigster Mann der Vereinigten Staaten macht er im selben Stil weiter – und wird kopiert. Nicht nur von anderen Politikern, sondern auch von gewählten Gesetzeshütern. Immer mehr der über 3000 Sheriffs in den USA sagen ihre Meinung unverblümt und vertreten extreme Positionen.

Sträflinge sollen für Trump die Mauer bauen, fordert ein Sheriff, während ein anderer seine «besten» Insassen gern etwas länger als vorgesehen im Gefängnis lassen würde, damit sie dort weiterhin putzen, kochen oder Autos reparieren können – denn so spart die Gemeinde.

Mit dem «Glücksrad» Flüchtige finden

In Florida führt ein Sheriff jede Woche eine kleine Menschenjagd durch. Jeweils am Dienstag postet Wayne Ivey eine neue Episode von «Wheel of Fugitive» auf Facebook. Auf dem «Glücksrad» sind die Bilder von zehn Menschen aufgeklebt, gegen die ein Haftbefehl aussteht. Sheriff Ivey dreht das Rad und ermittelt so einen «Glücklichen», der mithilfe der Bevölkerung geschnappt werden soll.

Dass das durchaus funktioniert, zeigt der aktuelle Fall. Wegen Kokainbesitz hätte sich ein Mann vor dem Richter verantworten müssen. Dort erschien er aber nicht und tauchte unter. Nachdem Sheriff Iveys «Glücksrad» ihn am letzten Dienstag als Flüchtiger der Woche auserkoren hatte, erhielt die Polizei Hinweise zum Verbleib des Manns. Zwei Tage später konnte er verhaftet werden – in Colorado, vier Flugstunden von Florida entfernt.

Umfrage Sheriffs die wie Präsident Trump kein Blatt vors Mund nehmen - zu viel der Rüpelei? Nein, das sind Ausnahmen, keine Sorge.

Ja, das ist erst der Anfang und wird sich weiter verbreiten.

Bei uns ist die Polizei ja eher zu korrekt - siehe Zürich.

Abstimmen Nein, das sind Ausnahmen, keine Sorge. 5.7% Ja, das ist erst der Anfang und wird sich weiter verbreiten. 76.9% Bei uns ist die Polizei ja eher zu korrekt - siehe Zürich. 17.4% 333 Stimmen



Für sein «Wheel of Fugitive» gibt es für Sheriff Ivey Kommentare von allen Seiten – die einen lieben es, andere fragen: Wer zahlt dafür? Kritik dürfte an Ivey aber abprallen, er bezeichnet sich selbst als den politisch unkorrektesten Sheriff der USA. Die Amerikaner wollten Politiker und Sheriffs ohne Maulkorb, die sagten, was sie denken, ohne Rücksicht auf Konventionen, erklärte Ivey der «Washington Post». Iveys Vorbild: Donald Trump. «Er hat keine Angst, für etwas einzutreten, und genau das brauchen wir jetzt», sagt der Sheriff von Brevard County. In einem Video zeigt er, dass er das auch kann. Ivey fordert er die Bevölkerung auf, sich zu bewaffnen und zu organisieren, um gemeinsam gegen Terroristen vorgehen zu können.

Die Sheriffs verteidigen Trump

Extreme Positionen, politisch inkorrekte Tweets, rassistische Sprüche: Der US-Präsident hat es möglich gemacht, die Gesetzeshüter folgen, und die «Washington Post» ist alarmiert. Quer durchs Land gehören Sheriffs zu den grössten Verteidigern von Trump, wenn dieser mal wieder die Rüpel-Keule auspackt. Nicht nur in den republikanischen Stammlanden, sondern auch in traditionell demokratischen Gebieten. Die Tweets des Präsidenten werden geteilt, und die Sprache fliesst in die offiziellen Äusserungen ein. Die Gesetzeshüter rücken nach rechts, radikale Positionen zu vertreten, ist plötzlich möglich. Ein Teil der Bevölkerung jubelt, die anderen bringt es auf die Palme – und Beobachter sind besorgt.

Trump spalte die USA, das sagen Vertreter der Nationalen Organisation für die Förderung farbiger Menschen, das sagen auch Rechtsprofessoren gegenüber der «Washington Post». Das sei zwar nicht neu, dass sich lokale Gesetzeshüter aber immer stärker daran beteiligen, das sei beunruhigend. Es gebe auch die anderen, die sich gegen Trump aussprechen, aber die Mehrheit der 3000 Sheriffs sei nun mal konservativ. (anf)