US-Vizepräsident vergleicht Trump mit Martin Luther King

Jeden dritten Montag im Januar ist in den USA Nationalfeiertag, der Martin Luther King Day. Standesgemäss statteten US-Präsident Donald Trump und sein Vize, Mike Pence, vergangenen Montag in Washington dem Nationaldenkmal des afroamerikanischen Bürgerrechtlers, der 1968 ermordet wurde, einen unangemeldeten Kurzbesuch ab; 90 Sekunden lang soll dieser – bei eisigen Temperaturen – gedauert haben. Trump berichtete selbst darüber.

Today, it was my great honor to visit the Martin Luther King Jr. Memorial with @VP Mike Pence, in honor of #MLKDay pic.twitter.com/YsDEA3kygd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. Januar 2019

Am Wochenende zuvor hatte der Vizepräsident für Schlagzeilen gesorgt, indem er seinen direkten Vorgesetzten für dessen Vision von der Grenzmauer zu Mexiko mit dem Bürgerrechtsaktivisten verglichen hatte. Bei einem Auftritt beim Sender CBS bezog sich Pence auf Luther Kings berühmte Rede «I Have a Dream» (Rede als MP3 auf Americanrhetoric.com) und hob die Absichten des Präsidenten auf die Stufe der Erfolge des Bürgerrechtlers.

«Now is the time to make real the promises of democracy»

«Eines meiner Lieblingszitate von Dr. King lautete: ‹Jetzt ist es an der Zeit, die Versprechen der Demokratie in die Realität umzusetzen›», sagte Pence und setzte zum gewagten Vergleich an. Denken Sie daran, wie er Amerika verändert hat. Er hat uns dazu inspiriert, uns durch den Gesetzgebungsprozess zu verändern, um eine vollkommenere Union zu werden. Genau das fordert Präsident Trump vom Kongress», so der Vizepräsident.

.@POTUS Trump is calling on Congress to come to the table in a spirit of good faith. We’ll secure our border. We’ll reopen the government and move our Nation forward to an even broader discussion about immigration reform in the months ahead. pic.twitter.com/7AU3FCvnxT — Vice President Mike Pence (@VP) 20. Januar 2019

Im Zusammenhang mit dem Shutdown rief Pence die Demokraten auf, sich in gutem Glauben gemeinsam an einen Tisch zu setzen. «Wir sichern unsere Grenze, wir eröffnen die Regierung wieder, und wir werden unser Land nach vorne bringen», fuhr Pence fort.

Pences Aussagen, Trumps Beharrlichkeit, die den USA auch den Shutdown eingebrockt hat, mit den Leistungen von King jr. zu vergleichen, fand rasch Be- und Verachtung. Allen voran bei Martin Luther King III, dem ältesten Sohn des Bürgerrechtsaktivisten.

In diesen nachdenklichen Zeiten frage er sich, was sein Vater wohl denken und fragen würde, insbesondere bei dieser Verwaltung und diesen Administratoren, so King III, der selbst als Menschenrechtler aktiv ist.

"Martin Luther King Jr. was a bridge builder, not a wall builder. Martin Luther King Jr. would say, 'Love, not hate, will make America great.'" MLK's son criticized VP Mike Pence for citing the slain civil rights leader to make the case for a wall https://t.co/jMKhpfSB9f #MLKDay pic.twitter.com/YN5ty6ZsPT — CNN (@CNN) 21. Januar 2019

Dann kanzelte er Pences Bemerkungen mit klaren Worten ab: «Martin Luther King Jr. war ein Brückenbauer, kein Mauerbauer», sagte er. Sein Vater würde sagen: «Liebe, nicht Hass, wird Amerika wieder grossartig machen.»

Dem Newsportal TMZ sagte King III, dass sein Vater den Shutdown für unmenschlich halten würde. King III selbst beschuldigt Trump, dass er das Elend unter den Bundesbeamten ausgelöst hat. Vielleicht werde eine Mauer benötigt, aber nicht auf Kosten der Beamten, die ohne Gehaltscheck ums Überleben kämpften.

