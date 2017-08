Venezuelas Parlament ist offiziell entmachtet

Die regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat den Kongress entmachtet und die politische Krise im Land damit weiter anheizt. Sie werde die Befugnisse des von der Opposition kontrollierten Parlaments übernehmen, teilte die Versammlung am Freitag mit. Die Delegierten billigten einstimmig ein Dekret, mit dem die Versammlung Gesetzgebungsvollmachten für eine ganze Reihe von Fragen der Sicherheit, Wirtschaft und Souveränität des Landes erhält.

Mit dem Dekret wird der Kongress zwar nicht ausdrücklich aufgelöst, es hebt aber praktisch seine ohnehin bereits geschwächten Kompetenzen auf. «Wir werden ihnen eine historische Lektion erteilen», erklärte die Präsidentin der Verfassungsgebenden Versammlung, Delcy Rodríguez, unter dem Applaus der Delegierten.

«Die Schlachten von heute»

Der dramatische Schritt folgte auf eine Weigerung der Kongressführung, der Verfassungsgebenden Versammlung Gefolgschaft zu schwören. In einem offenen Brief vom Freitag lehnten es alle 109 Abgeordneten der Opposition ab, sich der Versammlung zu unterwerfen. Sie betrachtet deren Wahl als unrechtmässig und als Verrat an der Demokratie. «Eines Tages werden wir uns stolz an die Schlachten von heute zurückerinnern, die uns einen und das Fundament der Demokratie sein werden, die wir gemeinsam aufbauen werden», schrieben die Abgeordneten unter Führung von Kongresspräsident Julio Borges.

Auch international war die Bildung der mächtigen Versammlung von Dutzenden Staaten als undemokratische Machtanmassung durch Präsident Nicolás Maduro kritisiert worden. Seit ihrer Konstituierung vor zwei Wochen enthob sie umgehend Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz ihres Amtes, eine scharfe Kritikerin Maduros.

«arglistige Auflösung»

Der Vorsitzende der Organisation Amerikanischer Staaten, Luis Almagro, verurteilte die «arglistige Auflösung» des Kongresses vom Freitag umgehend als weiteren Schritt in Maduros andauerndem «Staatsstreich». (chi/sda)