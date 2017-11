«Verdächtige Aktivitäten» – Weisses Haus abgeriegelt

In der Nähe des Amtssitzes des US-Präsidenten in Washington wurde ein verdächtiges Paket gefunden. Eine Person wurde festgenommen, berichtet die «Washington Post». Der Verkehr auf der Pennsylvania Avenue und Lafayette Square wurde vorübergehend gesperrt.

Update: subject is in custody, Lafayette Park & North Fence line along Penn. Ave. remain closed.

Journalisten wurden vom Geheimdienst aufgefordert, den nördlichen Rasen des Weissen Hauses zu verlassen, berichtete «CBS News».

North fence line of @WhiteHouse is closed due to suspicious activity, Uniformed Division is responding.