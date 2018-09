Vize-US-Justizminister offenbar vor Rücktritt oder Entlassung

Die Gerüchteküche um den stellvertretenden US-Justizminister Rod Rosenstein brodelt heftig. Wie mehrere US-Medien berichten, soll Rosenstein sein Amt niederlegen.

Einem Medienbericht zufolge habe er seinen Rücktritt gegenüber dem Stabschef des Weissen Hauses John Kelly erklärt. Das berichtete die Nachrichten-Website Axios unter Berufung auf einen Insider. Laut NBC-News soll Rosenstein das hingegen dementiert haben. Man werde ihn schon entlassen müssen, zitiert der Sender den Vizejustizminister.

Die New York Times schreibt, dass Beamte des Justizministeriums am Montagmorgen sagten, dass Rosenstein auf dem Weg ins Weisse Haus war, in der Erwartung, gefeuert zu werden. Gegenüber zwei Personen aus dem Umfeld des Weissen Hauses soll Rosenstein gesagt haben, dass er einen Rücktritt erwäge.

Unklar sei allerdings, ob Präsident Trump einen Rücktritt Rosensteins akzeptieren würde. Dies würde die Regierung wenige Wochen vor den Zwischenwahlen im November wahrscheinlich in weitere Unruhen stürzen, schreibt die Zeitung weiter.

Berichte über Revolte gegen Trump

Berichte über eine angebliche interne Revolte gegen Trump hatten vor ein paar Tagen für Aufruhr in der US-Regierung gesorgt.

Rosenstein hatte einen Bericht der «New York Times» dementiert, wonach er vorgeschlagen haben soll, Trump heimlich abzuhören und einen Prozess zur vorzeitigen Absetzung des Präsidenten in Gang zu setzen. Rosenstein wies das in zwei Stellungnahmen zurück.

Trump für amtsunfähig erklären

Die «New York Times» berichtete, Rosenstein habe im Frühling 2017 vorgeschlagen, Trump bei internen Besprechungen im Weissen Haus heimlich aufzunehmen, um das Chaos in der Regierung zu offenbaren. Er habe zudem über die Möglichkeit gesprochen, Kabinettsmitglieder anzuwerben, um den 25. Zusatzartikel der US-Verfassung anzuwenden, damit Trump für amtsunfähig erklärt werden kann.

Ein Absatz des Verfassungszusatzes regelt genau das: Demnach können der Vizepräsident und eine Mehrheit der Minister eine vorzeitige Absetzung des amtierenden Präsidenten in Gang setzen, wenn sie der Meinung sind, dass dieser unfähig ist, die Rechte und Pflichten seines Amtes auszuüben.

Die Zeitung berief sich in dem Bericht auf die Aussagen mehrerer Personen, die über Rosensteins Äusserungen unterrichtet worden seien oder durch Notizen aus Besprechungen davon erfahren hätten.