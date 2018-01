Von der Kunst des Trödelns

Seit einigen Jahren schreibe ich jeden Freitag einen Leitartikel, und seit genauso vielen Jahren hasse ich mich dafür, wie ich das tue. Denn meistens vergeude ich meine Zeit. Bevor ich anfange zu schreiben, recherchiere ich das eine oder andere, wie das so vornehm im Jargon der Journalisten heisst, was in Tat und Wahrheit – in meinem Fall – bedeutet, dass ich Artikel oder Bücher nachlese, im Internet erforsche, herumtelefoniere und mich über Dinge ins Bild setze, die ich eigentlich schon weiss, oft stehe ich auch einfach auf und gehe herum, erledige noch etwas, was gar nicht zu erledigen wäre, kurz, lenke mich ab, bilde mir ein, Neues zu entdecken, und hindere mich unter zahllosen Vorwänden am Arbeiten.

Wenn ich dann anfange zu schreiben – und wenn ich einige Stunden später den Artikel vollendet habe, ärgere ich mich oft oder lache mich aus: Diese Studie zu lesen war überflüssig, sie kommt ja im Artikel gar nicht vor, dieser Anruf war entbehrlich, er hat ja gar nichts gesagt, und überhaupt: Ich hätte zwei Stunden früher anfangen können zu schreiben, und der Artikel wäre identisch herausgekommen, mit anderen Worten: eine Verschleuderung von Zeit und Arbeit und Mühe sondergleichen. Jedes Mal nehme ich mir dann vor, es beim nächsten Mal anders zu machen. Bis ich eine Woche später, am Freitag, erneut Stunden vernichte, als ob ich ewig leben würde.

Auch Faulheit will gelernt sein

Adam Grant, ein 35-jähriger Star der Wharton School der University of Pennsylvania, einer führenden Business School, hat mich erlöst. Seit ich sein Buch über Originals lese, wo er der Frage nachgeht, wie Menschen kreativ werden oder eben auch nicht, habe ich festgestellt: Zeitverschwendung oder genauer: die Lust oder das Laster, die Arbeit aufzuschieben, ist eine Eigenschaft, die ich mit Leuten teile, die ungleich Grösseres oder Originelleres geschaffen haben als ich mit meinen Leitartikeln. Wer die Arbeit pflichtbewusst sofort und pünktlich erledigt, und Grant zählt sich selber zu diesen glücklichen Maschinen, kommt selten auf neue Einfälle, sodass Grant sich zwang, Zeit zu verplempern. Sorgfältig und gewissenhaft, so erzählt er das gerne seinem Publikum, nahm er sich dann vor, nichts zu tun: Sein Buch begann er – und unterbrach es willkürlich, um sich einige Wochen später erst wieder zu erlauben, weiterzuschreiben. Was ihm schwerfiel, das Aufschieben und Trödeln tat ihm weh, machte ihn nervös, doch als er die Arbeit fortsetzte, siehe da: Grant flog in den Himmel.

Es ist ein fantastisches Buch von einem unerhört inspirierenden Wissenschaftler: Denn Aufschieben allein reicht nicht, man darf es nur in wohl abgemessenen Dosen tun. Genauso wie dieser scheitert, der sich pflichtbewusst jeder Aufgabe unverzüglich stellt, so bringt es jener auf keinen grünen Zweig, der nur aufschiebt, weil er ganz einfach nichts fertigbringt. Anhand empirischer Untersuchungen, lustiger Experimente und abwegiger Umfragen, wie das nur Amerikaner so virtuos zu handhaben wissen, gelingt es Grant, eine Kurve der Kreativität zu zeichnen. Je länger man trödelt, desto kreativer arbeitet man zunächst, bis die Kurve kippt und der Faule sich als das herausstellt, was er ist: ein Versager. Mit anderen Worten, man muss es aushalten, lange tatenlos herumzuliegen, bis man wirklich zu grossen Taten imstande ist. Es gilt, lange zu versagen, um am Ende nicht zum Versager zu werden. Wer den richtigen Zeitpunkt aber verpasst, endlich den Leitartikel anzufangen, hat auch verloren.

Leonardo da Vinci soll sechzehn Jahre lang damit verbracht haben, die Mona Lisa zu malen – oder besser: Sechzehn Jahre lang beschäftigte er sich mit optischen Experimenten, die nichts brachten, im Glauben, vorwärtszukommen, bis er das Meisterwerk kurz vor seinem Tod endlich vollendete. Ein Genie kann warten, ein Genie ist faul – für eine Zeit lang.

Der Panther

Andere Lehren aus diesem Buch müssten jenen zu denken geben, die sich mit Risiko und Unternehmertum befassen. Landläufig, besonders hier im alten Europa, herrscht der Glaube vor, der wahre Unternehmer sei ein Mensch, der sich darin von uns Sterblichen unterscheide, dass er fast besinnungslos Risiken eingeht – und dies mit Freude und ohne Angst. Gerade die Amerikaner, so heisst hier im etwas depressiven Europa, seien uns in dieser Hinsicht überlegen, während wir mit unserer Vollkasko-Sozialversicherungs-Rentenanspruchs-Dreisäulen-Mentalität die graue Theorie dem grünen Leben vorziehen. Das Gegenteil ist wahr, wie Grant nahelegt. Sehr viele der berühmtesten Unternehmer und Innovatoren – ob in Amerika oder Europa – scheuten das Risiko wie der Teufel das Weihwasser, sie sicherten sich drei Mal ab, sie gaben ihre Stelle nicht auf und bastelten in ihrer Freizeit an ihrer Erfindung, bis sie ganz sicher waren, dass sie Erfolg haben könnten. Es sind vorsichtige, schlaue Menschen, die den vermeintlich nahen Erfolg lange umkreisen, wie ein Panther auf der Lauer warten sie und blinzeln in der Sonne, als ob sie schliefen, bis sie springen.

Es ist nicht wahr, was man oft hört, dass der «first mover» einen unschätzbaren Vorteil besitzt, sagt Grant, dass also jener, der sich um jeden Preis als Erster bewegt, sein Produkt als Erster in den Markt drückt, seine Idee als Erster vorstellt, den Sieg davonträgt. Wenn Grant die vielen Beispiele beibringt von Unternehmern, die wir heute bewundern, sei es Bill Gates oder Steve Jobs oder Thomas Edison: Man ist verblüfft, wie völlig anders, wie risikobewusst oder geduldig, wenn nicht verzagt, sie auf den richtigen Moment zu warten vermochten. Niemand stürzte sich in den Abgrund des Neuen, sondern alle tasteten sich vor, sie setzten auf kleine Schritte, die sich erst hinterher als Quantensprünge erwiesen.

Oft waren sie die Letzten, die aus einer guten Innovation, die schon lange vorlag, das geniale Produkt zu formen wussten. Edison zum Beispiel hat nicht die Glühbirne erfunden, sondern zahllose andere helle Köpfe hatten Jahrzehnte vor ihm damit experimentiert, es war nicht seine Idee, doch er war der Erste, der eine Glühbirne zustande brachte, die man in der Alltagspraxis benutzen konnte. Sie brannte. Nicht ein paar Stunden, sondern ein paar Wochen, Monate, dann Jahre. Die grössten Unternehmer, sagt Grant, tauchten oft spät auf, kurz vor Torschluss sozusagen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – dieses Evangelium der Hektiker: Es gilt nicht für die Genies dieser Welt. Ob Unternehmer, Erfinder, Künstler oder Intellektuelle: Oft sind die Grössten von ihnen nicht die Originellsten oder die Ersten, aber die Einzigen, die das Originelle erkennen und zutage fördern – nachdem sie sehr lange den anderen dabei zugesehen haben, wie sie danach suchten.

Ein Lob auf schlechte Noten

Gewiss, es sind sehr oft auch Rebellen, die das sehen, was wir ebenfalls sehen, aber nicht erkennen. Es sind Versager und Problemkinder, oft passen sie in keine Schule, allen gäbe man heute Ritalin, keinen hätte man damals besonders gelobt für sein Betragen. Was ein Trost ist für unsere Kinder, die manchmal schlechte Noten nach Hause bringen: Die meisten guten Schüler sind miserable Erneuerer. Je besser in der Schule, so macht es zuweilen den Anschein, desto seltener macht ein solcher Liebling der Lehrer später von sich reden. Gewiss, man macht vielleicht Karriere, aber man wird weder Unternehmer noch Genie. Es sind die Leute, die dem Teufel vom Karren fallen, die uns wirklich weiterbringen. Auch das ist eine Erkenntnis, die Adam Grant so überzeugend darlegt, dass man etwas peinlich berührt daran denkt, wie man neulich den Sohn zusammengestaucht hat, der zum fünften Mal die Hausaufgaben «vergessen» hat, oder die Tochter, die schon wieder dabei aufgeflogen war, dass sie zu «früh» nach Hause ging.

Grant selber, der schon mit 35 so viel Kluges geschrieben hat, war einst der Nintendo-Sucht verfallen. Er sass in seiner Jugend so lange am Computer ohne Unterbruch, dass eine Lokalzeitung, die über das Problem der Computerspiele berichten wollte, über ihn ein Porträt veröffentlichte: «Die dunkle Seite von Nintendo» lautete der Titel – und man sah Grant, einen kleinen Buben mit buschigen Haaren, den jeder Pädagoge wohl längst aufgegeben hätte. Mich gab man damals übrigens nicht auf, ich war ein guter Schüler, umso mehr strenge ich mich nun an, Zeit zu vergeuden mit sinnlosen Arbeiten, bis ich endlich den Leitartikel beginne. Ich habe es wieder getan und verfluche die verlorene Zeit. markus.somm@baz.ch